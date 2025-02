El asesinato de Haniyeh en Irán eleva el riesgo de una guerra total en Oriente Próximo

Teherán despide a Ismael Haniyeh con un funeral de estado dirigido por el líder supremo, Alí Jamenei, y en una ciudad decorada con carteles en hebreo que rezan «esperen un duro castigo». Hamás, Irán y Hizbolá señalan a Israel como culpable del ... asesinato en la capital iraní del máximo responsable del aparato político de Hamás y prometen una «dura respuesta», en palabras de Jamenei. El Estado judío ni confirma, ni desmiente el ataque, pero mantiene el silencio y Benjamin Netanyahu compareció ante la nación para advertir que «nos esperan días con grandes desafíos» y dejar claro que Israel «exigirá un alto precio por cualquier agresión».

En el macabro juego de ataques y respuestas de los últimos meses, la pelota vuelve a estar en el tejado de la república islámica y su 'eje de la resistencia', formado por Hamás, Hizbolá, las milicias chiíes de Irak y los hutíes de Yemen. Todos dicen que no quieren una guerra a gran escala, para añadir de forma inmediata que están listos si llega el caso. El perfil bajo por parte de Netanyahu y su gabinete sobre lo sucedido en Teherán sólo lo rompieron comentaristas o ex altos funcionarios como Amos Gilad, ex del Ministerio de Defensa, quien calificó el asesinato de «un logro asombroso de Inteligencia (…) En cuanto al desempeño, podemos decir que fue impresionante quien lo llevó a cabo». El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, publicó en X un vídeo de Haniyeh en un evento en el que la multitud gritaba «muerte a Israel». Chikli escribió: «Cuidado con lo que deseas».

El ataque contra el líder de Hamás se produjo horas después del asesinato de Fuad Shukr, asesor militar de Hasán Nasrala, en el sur de Beirut, el golpe más duro sufrido por Hizbolá desde el inicio de la guerra en Gaza. En este caso los israelíes hicieron pública su autoría y el Ejército lo señaló como el responsable del ataque del sábado contra Majdal Shams, en los Altos del Golán, en el que murieron doce jóvenes drusos.

EE.UU. adelantó que están listos para ayudar en la defensa de su gran aliado en la región tras un asesinato del que, según el secretario de Estado, Antony Blinken, no tuvieron información previa. Esto deja en evidencia una vez más la progresiva falta de liderazgo de Washington en Oriente Próximo.

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre contra las bases y comunidades agrícolas cercanas a la verja de separación, no paran de cruzarse líneas rojas en la región y el asesinato del número uno de Hamás en suelo iraní supone una nueva muestra de ello. Haniye, de 62 años, viajó a Teherán para tomar parte en la investidura del nuevo presidente Masoud Pezeshkian y fue asesinado a las 2 de la mañana cuando un proyectil impactó en el cuarto en el que descansaba, en un lugar bajo la protección de la todopoderosa Guardia Revolucionaria. El misil penetró «directamente» en su cuarto y «las ventanas, puertas y paredes de su habitación fueron destruidas», informó el dirigente islamista Jalil Al-Hayya en una conferencia de prensa en Teherán.

Israel responde

Desde que en 1987 se constituyó Hamás, grupo considerado terrorista por la UE y EE.UU., Israel ha ido asesinando uno tras otro a todos sus números uno, pero esta estrategia no ha servido para acabar con el movimiento. El adiós a Haniyeh abre las puertas del liderazgo a otros históricos como Al Hayya o Khaled Mashaal, de 68 años, que también sufrió un intento de asesinato por parte del Mossad en Jordania en 1997. Los agentes le inyectaron veneno, pero fueron descubiertos y detenidos. El rey jordano obligó al Estado judío a enviar el antídoto a cambio de su liberación.

Haniyeh era uno de los fundadores del grupo islamista y abandonó Gaza en 2019. Desde entonces vivía la mayor parte de tiempo en Doha, donde se encuentra el cuartel general de Hamás en el extranjero. Irán era considerado un lugar seguro para los líderes del movimiento palestino y para el resto de altos cargos del 'eje de la resistencia', pero tras este asesinato ha dejado de serlo. «Esto es una vergüenza total para Irán, la Guardia Revolucionaria y el aparato de seguridad iraní (…). Si Teherán no responde ahora, el público interno se burlará de él, mientras que ningún invitado del eje de resistencia, especialmente Nasrala u otros funcionarios palestinos, viajarán de nuevo a Teherán», explicó desde la capital de Irán en su canal de X la analista Fereshte Sadeghi.

Otros expertos iraníes como Esfandyar Batmanghelidj consideraron que «es poco probable que el asesinato arrastre a Irán a una guerra más amplia. Los líderes iraníes entienden que Israel está logrando victorias tácticas en medio de una derrota estratégica. Los israelíes están tomando medidas precipitadas y en escalada porque están cada vez más aislados, divididos y débiles».

El 4 de diciembre, el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, afirmó que el país mataría a los líderes de Hamás «en todos los lugares, en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Turquía, en Qatar… todos», y poco a poco va cumpliendo su palabra. La Inteligencia de Israel ha demostrado ser más efectiva fuera que dentro de Gaza, donde hasta el momento ha sido incapaz de localizar a un centenar de cautivos y a Yahya Sinwar y Mohamed Deif, principales cabecillas islamistas.

Los israelíes han asesinado en los últimos meses a los dos grandes negociadores palestinos. En enero mataron a Saleh Al Arouri en Beirut y ahora ha llegado el turno de Haniyeh. El primer ministro de Qatar cuestionó la seriedad de Israel acerca de llegar a un acuerdo sobre rehenes. El jeque Mohammed Al Thani recurrió a su perfil de X para decir que «los asesinatos políticos y los continuos ataques contra civiles en Gaza mientras continúan las conversaciones nos llevan a preguntarnos: ¿cómo puede tener éxito la mediación cuando una de las partes asesina al negociador de la otra parte?».

El responsable catarí piensa que «la paz necesita socios serios y una postura global contra el desprecio por la vida humana». Qatar, Egipto y Estados Unidos son los mediadores de un proceso negociador que no logra resultados. Un proceso que, en medio de la escalada de tensión, algunas voces consideran podría revivir con el adiós de Haniyeh porque Netanyahu ya tiene una imagen de victoria clara que mostrar ante los suyos, que le da la cobertura política necesaria para poner en marcha el plan de tres fases que ponga fin a la guerra en Gaza. El plan comenzaría con un alto el fuego temporal que permitiría el intercambio de cautivos por presos palestinos y abriría las puertas a la entrada de ayuda humanitaria a una Franja totalmente bloqueada en la que, además de por las bombas, la gente muere por culpa del hambre y la sed. En caso de una guerra a gran escala, los gazatíes saben que quedarían relegados al olvido absoluto.