Argentina vota entre el desgaste de Milei y una economía al límite

Las legislativas ponen a prueba hoy el proyecto libertario, sacudido por la corrupción y el aumento de la pobreza

Las encuestas prevén un aumento de la representación del oficialismo, pero lejos de la mayoría

Washington, con un ojo puesto en los resultados de su principal aliado en el Cono Sur

Milei cierra la campaña por las legislativas: «A partir del domingo, Argentina va a cambiar en serio»

Sylvia Colombo

Buenos Aires

Argentina acude hoy a las urnas para elegir a la mitad de la Cámara de Diputados y a un tercio del Senado, en unas legislativas que pondrán a prueba la fortaleza del Gobierno de Javier Milei tras diez meses de turbulencias económicas, denuncias de ... corrupción y pérdida de apoyo social.

