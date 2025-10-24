Milei cierra la campaña por las legislativas: «A partir del domingo, Argentina va a cambiar en serio»

Con un eufórico discurso pronunciado a solo tres días de las elecciones legislativas, el presidente argentino, Javier Milei, ha llamado en la noche del jueves a apoyar en las urnas a su partido, La Libertad Avanza (LLA), en el cierre de campaña. « ... Este domingo tenemos que defender el camino recorrido», pidió el jefe de Estado en la previa a unos comicios que en el país sudamericano se viven como si se tratara de una elección presidencial. En un acto en la ciudad de Rosario, en el que buscó recuperar la mística con sus seguidores, el mandatario disparó contra el Congreso, al que acusó de «destituyente» y definió como una «máquina de impedir», y llamó a sus militantes a vencer el «comunismo». También pidió que se incremente la participación en las urnas. Hubo protestas en su contra en la previa al evento.

Este jueves el presidente argentino se ha dado un baño de masas en la ciudad de Rosario –provincia de Santa Fe-, la escogida por el Gobierno para cerrar una campaña que no ha estado exenta de dificultades, entre los escándalos de corrupción y las complicaciones de la economía. En un encendido discurso pronunciado en el Parque España de esta ciudad, el presidente se dirigió a la militancia, que lo escuchaba atenta entre banderas violetas –color de LLA-, pancartas de apoyo y máscaras de león, un sello habitual de los actos de su partido desde 2023. Milei compartió el escenario con su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei; el portavoz de Casa Rosada, Manuel Adorni, miembros del Gabinete y algunos de sus candidatos para las legislativas.

«Este Gobierno es distinto a todos los que hubo antes», aseguró el presidente y continuó: «Es el primer Gobierno libertario del mundo». El mandatario, que evitó hablar tanto de los escándalos recientes como del rol de Estados Unidos en la última etapa de la campaña, pidió a sus seguidores renovar el voto de confianza de cara al próximo domingo. «Vamos por el camino correcto», sostuvo el jefe de Estado. E insistió: «Necesitamos que el domingo nos sigan acompañando».

«En 2023 los argentinos dijeron 'basta'. Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes en que, aunque fuera duro, iba a enfrentar a los problemas de raíz», dijo Milei al inicio de su discurso, antes de considerar –una vez más- a su gestión como «el mejor Gobierno de la historia» y destacó la desaceleración de la inflación. También se refirió al «fantasma del comunismo»: «Caminamos hacia las ideas de la libertad o el comunismo castro-chavista».

«Llegamos a las elecciones de pie»

A continuación, el mandatario disparó contra el Congreso y lo acusó de frenar todas sus iniciativas desde febrero, mes en que salió a la luz el Caso Libra. «Cuando arrancó este año y la economía venía todo vapor, se encendió la máquina de impedir. A partir del mes de febrero, pusieron en marcha la máquina de impedir», acusó. Luego, añadió: «A pesar de ello y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina».

Acto seguido, el mandatario planteó la necesidad de «un Congreso más sólido». «Para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina», sostuvo.

Tras hacer alusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se refirió como «la reina de la tobillera» –por el uso de tobillera electrónica en su prisión domiciliaria-, llamó a asistir a votar. «Vamos a ir a darle vueltas las urnas, vamos a ganarles con las ideas de la libertad», alentó. Y advirtió: «Esta elección de medio término no es una elección como cualquier otra, nunca antes en la historia un Gobierno impulsó un cambio tan profundo como estamos impulsando nosotros».

Hacia el final de su discurso, el presidente argentino elogió a su Gabinete e insistió a la militancia en que mantengan su apoyo al Gobierno. «Por primera vez en 100 años, tenemos la oportunidad de que el futuro sea distinto al país. Tenemos la posibilidad de abrazar las ideas de la libertad y seguir construyendo una Argentina grande», sostuvo. Luego, concluyó: «A pesar de tener el mejor gabinete de toda la historia, de estar acompañado de diputados que son leones en el Congreso, no podemos solos. Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. No desperdicien esta oportunidad».