Milei cierra la campaña por las legislativas: «A partir del domingo, Argentina va a cambiar en serio»

El presidente de Argentina, Javier Milei, hace un gesto durante un mitin de cierre del partido La Libertad Avanza antes de las elecciones
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Con un eufórico discurso pronunciado a solo tres días de las elecciones legislativas, el presidente argentino, Javier Milei, ha llamado en la noche del jueves a apoyar en las urnas a su partido, La Libertad Avanza (LLA), en el cierre de campaña. « ... Este domingo tenemos que defender el camino recorrido», pidió el jefe de Estado en la previa a unos comicios que en el país sudamericano se viven como si se tratara de una elección presidencial. En un acto en la ciudad de Rosario, en el que buscó recuperar la mística con sus seguidores, el mandatario disparó contra el Congreso, al que acusó de «destituyente» y definió como una «máquina de impedir», y llamó a sus militantes a vencer el «comunismo». También pidió que se incremente la participación en las urnas. Hubo protestas en su contra en la previa al evento.

