El viaje a Rusia de la hija española del espía que dinamitó el Kremlin para encontrar a su familia

Alejandra Suárez, vigilada por el régimen de Putin, reivindica la figura de su padre, «un traidor a su Gobierno, pero no a su pueblo»

La vida de Trigón, la mayor brecha de Rusia en la Guerra Fría: una historia entre Moscú y una hija española

Alejandra Suárez acaricia un rublo dorado que lleva colgado al cuello junto a la Virgen del Carmen de su abuela mientras intenta responder a una pregunta complicada: ¿Cómo definirías a tu padre? «Como un héroe para Occidente y como un traidor a ... la Unión Soviética», sentencia, al tiempo que señala que su hijo mayor, rubio y de ojos azules, es la viva imagen de su abuelo. ¿No temes por tu vida cuando vayas a Rusia? «Quién sabe…».

