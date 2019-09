China amenaza a Zara con un boicot por seguir la huelga de Hong Kong La multinacional española niega su apoyo a las protestas mientras la jefa del Gobierno rechaza que quiera dimitir

Seguir Pablo M. Díez @PabloDiez_ABC Enviado especial a Hong Kong Actualizado: 03/09/2019 16:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La multinacional española Zara se ha visto atrapada en la tensión política de las protestas de Hong Kong, que este lunes y martes continúan con una huelga general que no tiene ningún seguimiento. A pesar de que todos los comercios están abiertos y los transportes funcionan, la prensa oficial china amenaza al gigante textil con un boicot porque, según un periódico local, varias de sus 12 tiendas en la ciudad estuvieron cerradas el lunes.

«Zara tiene que dar una explicación y corregir sus prácticas, ofreciendo una respuesta a aquellos que son patriotas en Hong Kong y China. En la actualidad, los incidentes de Hong Kong han recibido mucha atención de China. El público no aceptará el cierre en Hong Kong de tiendas de Zara, que no debería cometer serios errores de juicio», advirtió el periódico «Global Times», altavoz del Partido Comunista.

Enfrentándose a un boicot, Zara se ha desmarcado de las protestas asegurando en un comunicado en la redes sociales chinas que «nunca ha apoyado las huelgas y nunca ha publicado ninguna declaración relacionada con ellas». Además, ha reafirmado su compromiso con «la integridad de la soberanía territorial de la República Popular China y el principio de 'un país, dos sistemas' (vigente en Hong Kong)». Fuentes del grupo gallego han informado a la agencia Europa Press de que todas sus tiendas abrieron el lunes, pero alguna sí sufrió retrasos en la apertura debido a las manifestaciones.

Por su parte, la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha negado este martes que quiera dimitirpese a ser grabada diciendo todo lo contrario. «Ni siquiera he contemplado discutir mi dimisión con el Gobierno central (de China). La decisión de no dimitir es totalmente mía», declaró a la Prensa local antes de la reunión semanal del Consejo Ejecutivo de Hong Kong.

Lam respondía así al bombazo informativo que la agencia Reuters soltaba el lunes por la noche, cuando difundía la grabación de unos comentarios suyos ante un grupo de empresarios en un encuentro privado. En dicha intervención, confesaba que dimitiría si pudiera por el «caos imperdonable» provocado por su controvertida ley de extradición a China, que ha desatado las mayores protestas que vive la antigua colonia británica desde su devolución en 1997.

Comentarios «privados»

Intentando justificarse, Lam asegura que solo pretendía explicar que «el camino fácil habría sido marcharse», pero se quedará «para ayudar a Hong Kong en una situación muy difícil». Además, se mostró «decepcionada» porque es «inaceptable» que sus comentarios «totalmente privados (…) hubieran sido grabados y pasados a los medios». Lo único positivo de dicha filtración es que, a su juicio, el autoritario régimen de Pekín no tiene ninguna intención de enviar al Ejército para sofocar las protestas para no dañar su imagen internacional, que tanto le ha costado construir. Sin un plazo porque se trata de una cuestión a largo plazo, que seguramente se alargará hasta el Día Nacional de China el 1 de octubre, serán su Gobierno y la Policía quienes tengan que solucionar el problema. Dicha fecha será especialmente sensible porque se cumplen 70 años de la fundación de la República Popular China y el régimen prepara una serie de fastos, como un desfile militar en Pekín y la inauguración de un nuevo aeropuerto en la capital que será el mayor del mundo.

Mientras llega ese día, la Policía de Hong Kong seguirá aplicando la «mano dura» para frenar las protestas, en las que ya han sido detenidas más de 1.100 personas, según informa el periódico «South China Morning Post».

Desde Pekín, la Oficina para Hong Kong y Macao del Consejo de Estado (Gobierno chino) pidió este martes a todas las ramas del Ejecutivo local, incluyendo la judicatura, su implicación para acabar con la agitación social.