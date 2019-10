Uruguay roza una segunda vuelta entre Martínez y Lacalle Pou El candidato de la izquierda casi alcanza el 50% de los votos, según los sondeos

«Tengo una serena expectativa. Ya está todo jugado. Ya hicimos lo que había que hacer. Le pusimos alegría y buena onda», esta son las palabras de Daniel Martínez, el candidato del izquierdista Frente Amplio, que tenían su explicación en los sondeos que insistían en advertirle que le faltaba un empujón para alcanzar el 50 por ciento necesario que le permitiera proclamarse presidente electo.

Factum, Cifra, Opción, Radar y Equipos, las cinco encuestadoras que han medido paso a paso el proceso electoral en Uruguay, se ratificaban ayer en su posición de que habrá segunda vuelta aunque el Frente Amplio fuera el más votado. Falta aclarar cómo queda la renovación del Parlamento, con el reparto de los escaños de 99 diputados y 30 senadores.

Martínez, intendente (alcalde) de Montevideo), de 62 años, tenía bastantes papeletas para convertirse en el hombre que interrumpirá la racha invicta del Frente Amplio durante tres legislaturas consecutivas. (Tabaré Vázquez, José Mujica, Tabaré Vázquez). Todos sus antecesores, en los últimos quince años, triunfaron en primera vuelta y se ahorraron el suplicio de una segunda vuelta. De confirmarse las tendencias, éste sería inevitable y se celebraría el 24 de noviembre.

El cara a cara le encontraría frente a Luis Lacalle Pou, senador y abogado de 46 años (Partido Nacional), hijo de presidente y convencido, con razón, de que está más cerca que nunca de acariciar la Presidencia. «Fue una elección en la que dejamos todos», reconoció.

Frenar al Frente Amplio

También Ernesto Talbi, el economista de 62 años que representa al histórico Partido Colorado, estaba satisfecho con el esfuerzo realizado. «Llegamos con la tranquilidad de que dejamos todo en la cancha y es el momento de que el pueblo decida… Siempre le he dicho a los jóvenes y le digo a todos, no es el resultado, sino haber hecho el máximo esfuerzo», lo importante.

De confirmarse los sondeos Talvi sería eleprincipal aliado de Lacalle Pou en una segunda vuelta. Los dos partidos tradicionales están en disposición de cerrar filas para poner un freno al Frente Amplio. En esa campaña, el militar en retiro, Guido Manini Rios, el hombre de Cabildo Abierto, formación a la que se compara con Vox, tendría difícil no «prestarles» sus votos. Excomandante en jefe del Ejército con Tabaré Vázquez, de 60 años, salió en su defensa y la de su mujer: «Nunca hubo un dicho antidemocrático», se refería a las declaraciones recientes de Irene Moreira en las que expresó su temor a una victoria de la izquierda y aseguró «dentro de cinco años no tengo la certeza de que podamos votar nuevamente y yo no quiero una Venezuela ni una Cuba en el Uruguay».