Uruguay se prepara para un giro a la derecha en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Luis Lacalle Pou, favorito frente al oficialista Daniel Martínez

Carmen de Carlos SEGUIR Actualizado: 24/11/2019 02:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En paz y tranquilidad, algo habitual hasta ahora, Uruguay se dispone a elegir al sucesor del socialista Tabaré Vázquez en la Presidencia. La primera vuelta de las elecciones, el 27 de octubre, dejó como claro favorito a Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) frente al candidato oficialista, Daniel Martínez (Frente Amplio). Dicho de otro modo, a la vista de las encuestas, el ganador de la segunda ronda de hoy domingo será el hombre que viene apuntalado por una coalición de partidos de centro derecha.

Los últimos sondeos dan entre seis y ocho puntos de ventaja a Lacalle Pou. Las estimaciones de las consultoras Radar, Opción, Cifra, Equipos y Factum coinciden en que este abogado, de 46 años, esta noche será proclamado presidente electo de la República Oriental del Uruguay.

En la primera vuelta Martínez, exministro de Industria, exsenador y exintendente (alcalde) de Montevideo, se impuso con el 39% de los votos. Lacalle Pou rozó el 29%, pero bastaron unas horas para conocer que los partidos Colorado, Independiente, de la Gente y Cabildo Abierto, se «encolumnaban» con el hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera para el balotaje. Con el endose de votos ajenos, parece que se anticipa o garantiza su victoria.

De confirmarse el resultado en las urnas, el país considerado más seguro de Latinoamérica dará un giro en su forma de Gobierno y pondrá punto y final a quince años de hegemonía de la alianza, de centro izquierda, que representa el socialista Tabaré Vázquez. Los efectos se sentirían en la región, donde el eje bolivariano, o su sucedáneo con el Grupo de Puebla que impulsa el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, perdería a uno de los suyos.

El cansancio de tres quinquenios de gobiernos del Frente Amplio parece hacer mella en la población y Lacalle Pou se encuentra en inmejorables condiciones para tomarse la revancha contra la alianza que le dejó con la miel del poder en los labios en 2014. Ese año, el joven exdiputado y actual senador perdió en segunda vuelta frente a Tabaré Vázquez. Fue su primer intentó por llegar a la Presidencia. Esta segunda oportunidad está dispuesto a aprovecharla de la mano de Beatriz Argimón, su candidata a la vicepresidencia y uno de los nombres más buscados en Google en las últimas semanas.

También en el buscador por excelencia, los uruguayos se interesaron por conocer quién es Graciela Villar, la mujer que acompaña en la fórmula al ingeniero Martínez. Curiosamente el interés de la primera fue sobre su familia y su biografía, mientras en la segunda las búsquedas se centraron más en entrevistas y trayectoria.

La «oportunidad» de una «región convulsionada»

El último debate que mantuvieron Lacalle Pou y Martínez también estuvo en la mira de los uruguayos. Algunas de las frases pronunciadas definen a los aspirantes. El primero hizo del polvorín sudamericano un beneficio particular. «Estamos en una región convulsionada. Lejos de ser una debilidad para nosotros, es una gran oportunidad», observó. Dicho esto, destacó que «nuestro país es estable» y «sin grandes traumas cuando hay alternancia en el poder».

Sin choque de trenes, «el Pelao», como se conoce cariñosamente al candidato del Frente Amplio por su calva, le llegó a decir a Lacalle Pou: «Yo siempre hablo bien de usted, porque lo considero una buena persona», pero, una de cal y otra de arena, le espetó: «No hay que trabajar sólo para los privilegiados. Hay que trabajar para el conjunto de la sociedad». En este contexto, se coló la figura de Jair Bolsonaro. «A mí, me pueden gustar mucho, poquito o nada los presidentes de la región, pero son nuestros socios», dijo Lacalle. «No me gusta la persona, pero me voy a sentar a hablar con él», matizó Martínez después de haberle reprochado su afinidad con el presidente de Brasil.

Cerca de dos millones y medio de uruguayos votarán este domingo por continuidad o cambio. El «paísito», como se refieren con desprecio algunos argentinos a su vecino de la otra orilla del río de la Plata, tiene una población de tres millones y medio de habitantes y una tasa de desempleo en torno al 10%. Aunque ha perdido en seguridad, Uruguay no tiene enormes desafíos y puede presumir de estabilidad, crecimiento y equidad histórica. De México a la Antártida es el país que presenta mayores niveles de alfabetización y en ese mismo espacio geográfico, según Transparencia Internacional, tiene el orgullo de ser el que menos percepción de corrupción tiene en la población.