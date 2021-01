La UE reconoce a Guaidó como «representante de la última expresión democrática de los venezolanos» Sin embargo, Borrell deja de referirse al político como presidente interino

La Unión Europea «mantiene su compromiso» con Juan Guaidó como «representante de la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral» mientras que reitera su rechazo a reconocer la legitimidad del proceso «no democrático» de la asamblea que ha organizado la dictadura que para la UE “no ha sido creíble, inclusivo ni transparente». La declaración del Alto Representante se ha publicado esta mañana, mientras según los portavoces del Servicio Europeo de Acción Exterior continúan las negociaciones entre los gobiernos de los países miembros sobre eventuales sanciones, tal como da a entender el comunicado que menciona la posibilidad de «medidas específicas adicionales».

Este es el texto de la declaración de Borrell: «Las elecciones venezolanas del 6 de diciembre de 2020 para la Asamblea Nacional se llevaron a cabo lamentablemente sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales. La Unión Europea considera que aquellas elecciones no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. La falta de pluralismo político y la forma en que se planificaron y ejecutaron las elecciones, incluida la descalificación de los líderes de la oposición, no permiten que la UE reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, ni permiten que su resultado sea considerado representativo de la voluntad democrática del pueblo venezolano. La UE lamenta profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato el 5 de enero sobre la base de estas elecciones no democráticas.

Venezuela necesita urgentemente una solución política para poner fin al estancamiento actual a través de un proceso inclusivo de diálogo y negociación que conduzca a procesos creíbles, inclusivos y democráticos, incluidas elecciones locales, presidenciales y legislativas. En ese contexto, la UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015, que fue la última expresión libre de venezolanos en un proceso electoral.

La UE ha reiterado con firmeza la obligación de garantizar plenamente el respeto y la protección de los derechos humanos en Venezuela y estará especialmente alerta ante cualquier acto de represión, en particular contra miembros de la oposición.

La UE hace un llamamiento a las autoridades y líderes venezolanos a priorizar los intereses del pueblo venezolano y unirse urgentemente para iniciar un proceso de transición liderado por la propia Venezuela, con el fin de encontrar una solución pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis política. La UE está dispuesta a apoyar este proceso. También está dispuesto a tomar medidas específicas adicionales».