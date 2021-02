Ucrania se indigna por la defensa del presidente alemán del gasoducto ruso Frank-Walter Steinmeier critíca al Kremlin a la vez que desea continuar haciendo negocios

La Embajada de Ucrania en Berlín ha emitido un comunicado de «indignación» en el que protesta airadamente contra unas declaraciones del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en las que ha defendido la finalización de las obras del gasoducto Nord Stream 2, para transportar gas ruso hasta la costa norte de Alemania. Los «cuestionables argumentos históricos» de Steinmeier han sido recibidos «con asombro e indignación por nuestra parte», dice el embajador ucraniano, Andrij Melnyk, que denuncia el doble lenguaje de Berlín en dirección al Kremlin, al que acusa de no cumplir con los requisitos de un Estado de derecho pero con el que desea continuar haciendo negocios.

Steinmeier había defendido el Nord Stream 2, en una entrevista con Rheinische Post, con el argumento de que las relaciones energéticas eran el último puente que queda entre Rusia y Europa, señalando la dimensión histórica del gasoducto y recordando el ataque de Alemania a Rusia durante la II Guerra Mundial. «Más de 20 millones de personas en la ex Unión Soviética fueron víctimas de la guerra. Eso no justifica ninguna mala conducta de la política rusa actual, pero no debemos perder de vista el panorama general», trajo a colación. «Esas declaraciones nos han golpeado duramente a los ucranianos», escribe Melnyk, que considera «cínico poner ahora en juego los horrores» del pasado.

Ucrania es uno de los países más críticos con el gasoducto, que transportará 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural ruso cada año cruzando el fondo del Mar Báltico, lo que supone que no pagará tarifas ni peajes al gobierno de Kiev.

A pesar de que la canciller Merkel ha calificado de «arbitraria» la detención del opositor ruso Navalni y su gobierno ha expulsado a un diplomático ruso, tras criticar las deficiencias de Rusia como Estado de derecho, el gobierno alemán defiende el gasoducto, a pesar de que afronta amenazas de sanciones por parte de EE.UU. y cuenta también con la oposición de varios países del Este europeo como Polonia.

«Alemania necesitará el gas ruso como fuente de energía durante la transición a las renovables», ha justificado Merkel durante su última rueda de prensa conjunta con el francés Macron sobre asuntos estratégicos. «Nos reservamos el derecho de continuar el proceso de sanciones a individuos», dijo sobre las consecuencias del caso Navalni, «pero el gasoducto no está afectado por el momento».