Trump media en persona para impedir el cierre de una fábrica de coches

Una de las promesas de Donad Trump como candidato fue la de frenar el cierre de fábricas y la pérdida de empleos en el sector industrial. Por eso, cuando General Motors, el segundo mayor fabricante de coches de Estados Unidos, anunció que cierra una planta en Ohio en la que trabajan 1.700 personas, Trump llamó personalmente a la consejera delegada de la empresa, Mary Barra, y la instó a que busque alternativas al cierre y lo haga rápido.

Este lunes, en su primer mensaje en Twitter, el presidente ha pedido a General Motors y a los sindicatos que negocien «para mantener la planta abierta o busquen un comprador». En la planta afectada, en el pueblo de Lordstown, se fabricaba el modelo Cruze de la marca Chevrolet. Quedan apenas medio centenar de fábricas de automóviles en todo EE.UU., sobre todo por la externalización de la mano de obra a México o a China.

General Motors and the UAW are going to start “talks” in September/October. Why wait, start them now! I want jobs to stay in the U.S.A. and want Lordstown (Ohio), in one of the best economies in our history, opened or sold to a company who will open it up fast! Car companies.....

....are all coming back to the U.S. So is everyone else. We now have the best Economy in the World, the envy of all. Get that big, beautiful plant in Ohio open now. Close a plant in China or Mexico, where you invested so heavily pre-Trump, but not in the U.S.A. Bring jobs home!