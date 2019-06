Trump amenaza con nuevas sanciones contra Irán y no descarta una acción militar El presidente estadounidense pretende evitar así que el país asiático consiga hacerse con armas nucleares

Agencias Washington/Teherán Actualizado: 22/06/2019 19:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá nuevas sanciones a Irán para evitar que consiga hacerse con armas nucleares y no ha descartado una acción militar contra la República Islámica. «Vamos a imponer más sanciones a Irán. En algunos casos vamos lentos, pero en otros nos estamos moviendo rápidamente», ha afirmado en declaraciones a la prensa desde Washington.

«Ahora mismo Irán es un desastre económico. Están pasando un infierno. Las sanciones les han afectado mucho. Vamos a imponer más sanciones, muchas más. Todo lo que quiero es que no tengan armas nucleares (...). Podríamos conseguir un acuerdo con ellos muy rápidamente si quisieran. Depende de ellos», ha apuntado. Trump ha comparecido este sábado en rueda de prensa en la Casa Blanca antes de partir en helicóptero hacia Camp David para estudiar las distintas opciones con respecto a Teherán y ha subrayado que la militar «sigue estando sobre la mesa». «No van a tener un arma nuclear. No vamos a dejar que Irán tenga un arma nuclear», ha insistido.

En esa línea, Trump ha manifestado su esperanza de que los gobernantes iraníes sean «inteligentes» y «sigan preocupándose por su pueblo». Además, ha defendido la posibilidad de «empezar de nuevo» con Irán y «hacer a Irán grande otra vez» parafraseando su lema de campaña, «hacer América grande otra vez».

El mandatario norteamericano ha confirmado además las informaciones sobre la decisión de Irán de no disparar sobre un avión de vigilancia que acompañaba al dron derribado. «Ayer había un avión con 38 personas. ¿Lo vieron? Creo que fue una gran noticia. Lo tenían a la vista y no lo derribaron. Creo que ha sido muy sabio no hacerlo y valoramos que no lo hicieran. Creo que fue una decisión muy sabia», ha argumentado. El viernes la agencia de noticias The Associated Press informó de que un general de la Guardia Revolucionaria iraní había dicho que detectaron un avión espía estadounidense junto al dron, pero Teherán optó por no atacar.

La tensión entre Irán y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo máximo después de que el pasado jueves fuera derribado un dron estadounidense en el estrecho de Ormuz. Tras el derribo, Irán convocó al embajador suizo –representante de los intereses de Estados Unidos en Irán– y presentó una protesta formal por la incursión. En respuesta, Trump ha asegurado que paró un ataque de represalia diez minutos antes de que se produjera alegando falta de proporcionalidad, ya que le informaron de que habría 150 muertos.

Ejecución en Irán

Por su parte, el Gobierno iraní ha anunciado, también este sábado, la ejecución de un antiguo empleado del Ministerio de Defensa tras ser hallado culpable de espiar para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. El reo, identificado como Yalal Hajizavar, dejó su puesto hace nueve años y luego fue condenado a muerte tras una investigación que descubrió documentos secretos y equipo de espionaje en su domicilio. Hajizavar fue ejecutado en la prisión de Rajai Shahr, al oeste de Teherán, según ha informado el ente público de radiotelevisión iraní, IRIB, sin detallar la fecha de su muerte.