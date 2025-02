Un tribunal libera a dos de los tres detenidos por el accidente de teleférico en Italia

En el accidente de hace una semana, la cabina del teleférico que conectaba la ciudad turística de Stresa en el lago Maggiore con una montaña cercana se estampó contra el suelo tras caer al vacío 20 metros, matando a todos los pasajeors a bordo, excepto a un niño israelí de cinco años que sigue ingresado en el hospital.

Los fiscales de la ciudad de Verbania han abierto una investigación por presunto homicidio involuntario y negligencia. La policía detuvo a tres personas el pasado miércoles conectados con el incidente.

Solo el responsable del servicio del teleférico, Gabriele Tadini, se encuentra ahora bajo arresto domiciliario. Tadini ha asegurado a los investigadores que «toda la culpa es suya» y «ahora le toca hacer las paces con Dios». Asimismo, Tadini ha asegurado que «nunca jamás habría pensado que pudiera ocurrir» la rotura del cable que desembocó en la tragedia.

El juez dictaminó el sábado que no había motivos para mantenerlos en la cárcel, ya que no podían huir y no había riesgo de que se manipularan las pruebas, informaron medios italianos.

Los fiscales han alegado que los tres hombres , el propietario de la empresa de teleférico y dos empleados, estaban al tanto de los problemas técnicos del ascensor.

Los magistrados mantienen la pista del error humano como principal hipótesis. Los expertos habían detectado un posible problema con el sistema de frenos que los detenidos no solo han corroborado sino que habrían atribuido a una decisión empresarial.

Así, la fiscal Olimpia Bossi ha apuntado la posible manipulación de una de las horquillas del sistema de frenado, aparentemente para evitar el bloqueo del teleférico y porque había problemas que requerían de una reparación más profunda que habría supuesto interrumpir el servicio.

Un responsable policial, Alberto Cicocgnani, ha asegurado en una entrevista radiofónica que los tres detenidos ya han admitido que manipularon el sistema y desactivaron el freno de emergencia de forma voluntaria.

