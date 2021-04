Imagen de satélite publicada por Maxar Technologies que muestra al buque portacontenedores MV Ever Given en la zona del Gran Lago Amargo del Canal de Suez

Crisis de Suez Todo lo que hay detrás del 'secuestro' del Ever Given: «Es una cantidad injustificada, una majadería» Las autoridades egipcias liberaron a dos de los 25 tripulantes retenidos en el Ever Given