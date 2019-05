El Supremo de Maduro ordena enjuiciar a siete diputados opositores por traición a la patria Los presuntos delitos cometidos son «traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado»

Seguir Ludmila Vinogradoff @ludmilavino Corresponsal en Caracas Actualizado: 08/05/2019 16:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A petición del fiscal general, Tareck William Saab, el chavista Tribunal Supremo de justicia decidió ordenar el enjuiciamiento de siete diputados opositores bajo los cargos de «traición a la patria y conspiración», por su presunta responsabilidad en el levantamiento militar del pasado 30 de abril, una decisión que ha sido rechazada por la Asamblea Nacional.

La medida recae sobre los diputados el expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo de Grazia Richard José Blanco Delgado y Edgar Zambrano

Los presuntos delitos cometidos son «traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado», previstos en las leyes venezolanas.

La sentencia de la Sala Plena del supremo tribunal fue remitida a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente chavista para su «conocimiento y demás fines». También indica el fallo que por tratarse de delitos comunes «no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos» por lo que su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal. Y remite el caso a la Fiscalía General.

Por su parte, la Asamblea Nacional en su sesión ordinaria de este martes acordó denunciar al mundo y rechazar el intento del chavismo de revocar la inmunidad parlamentaria de los siete diputados.

«Este acto es nulo de toda nulidad, pues valiéndose de una autoridad usurpada, la tiranía echa a andar una nueva arremetida sin precedentes contra el único poder legítimamente constituido y electo por todos los venezolanos», dice el acuerdo legislativo.

Los siete parlamentarios piensan enfrentar la medida del supremo tribunal chavista y no irse de Venezuela. Pese a la persecución desatada en su contra, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha dicho que no piensa abandonar el país ni asilarse en alguna embajada acreditada en Caracas, «lo vamos a enfrentar con firmeza».