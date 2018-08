Sergio Caglieris, del 112: «Alertamos del hundimiento de inmediato, pero esperábamos que fuera broma» Los primeros testimonios de las personas que presenciaron o que tuvieron noticia del derrumbamiento del puente Morandi, que causó 29 muertos este martes, se hicieron públicos ayer

ABC

Los primeros testimonios de las personas que presenciaron o que tuvieron noticia del hundimiento del puente Morandi, que causó 29 muertos este martes, se hicieron públicos ayer.

Giovanni d'Alessandro

«El conductor está en estado de shock»

Una de las imágenes más impresionantes que el hundimiento del puente Morandi dejó ayer fue la de un camión a punto de caer al vacío. Giovanni d’Alessandro, gerente de la cadena de supermercados para la que trabaja el conductor, afirmó: «Se encuentra bien, pero está en estado de shock».

Davide Capello

«He experimentado un pánico horrible»

Otro que estuvo al borde de perder la vida en el accidente fue Davide Capello, portero del Legino, un modesto equipo de fútbol. «Sólo he visto la carretera venirse abajo y luego he experimentado un pánico enorme», explicó. «Logré salir del automóvil. Ni siquiera sé cómo el coche no quedó aplastado. Para ayudarme, llegaron las personas que estaban allí en ese momento y luego el rescate. Era una escena de película, parecía el apocalipsis».

Davide Ricci

«Vi cómo el puente se caía ante mis ojos»

Davide Ricci nunca podrá olvidar la dura imagen que presenció ayer: «Vi cómo el puente se caía ante mis ojos. Los restos del derrumbamiento llegaron a unos 20 metros de mi coche», explicó.

Eniada Demiraj

«Dormía cuando escuché un ruido fortísimo»

Eniada Demiraj, de 20 años, vive cerca del viaducto Morendi, que atraviesa varios edificios. Ayer, mientras la joven dormía, se produjo el derrumbe, que la despertó de su sueño: «Escuché un ruido fortísimo, y vi el puente caer. Di inmediatamente la voz de alarma en todo el edificio y salimos a la calle»,

Silvia Rivetti

«Vi a decenas de personas corriendo»

Silvia Rivetti, una genovesa de 30 años, se acercaba a los alrededores del viaducto Morandi cuando se produjo la tragedia: «Estaba en el coche. Había pasado el aeropuerto de Génova cuando vi la primera fila de coches. Estaba lloviendo mucho y pensé que había habido un accidente. Entonces vi a docenas de personas corriendo a pie», señaló. «El puente se está derrumbado, ¡escapad!», gritaba aterrorizado el grupo que se acercaba hacia ella, según su testimonio. «Algunos de los conductores dijeron que vieron cómo una de las varillas que sujetaban la estructura cedió, y luego el puente se derrumbó», añadió la joven.

Sergio Caglieris

«Esperábamos que fuera una broma telefónica»

Sergio Caglieris trabaja en la centralita del servicio de emergencias 112 que recibió ayer los primeros avisos alertando sobre el derrumbamiento del puente Morandi. «Dimos la voz de alerta de inmediato, pero esperábamos que fuera una broma», explicó. «Luego se desató un infierno de llamadas telefónicas y comprendimos que era cierto», añadió este empleado..