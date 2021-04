Salvini será procesado por el secuestro de 147 inmigrantes del barco español Open Arms El exministro del Interior y líder de la Liga ha dicho que irá al proceso «con la cabeza alta porque la defensa de la Patria es un deber sagrado del ciudadano»

El exministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, será procesado por el presunto delito de secuestro de 147 inmigrantes y denegación de documentos oficiales, al no permitirles el desembarco, en la isla de Lampedusa, entre el 14 y el 20 de agosto 2019, después de ser rescatados por el barco de la ONG española Open Arms. La decisión la ha anunciado este sábado el juez de la audiencia preliminar Lorenzo Jannelli, quien ha aceptado la petición de procesar a Salvini formulada por el fiscal jefe de Palermo Francesco Lo Voi y también por las 21 partes civiles que se habían constituido, siete de ellas inmigrantes. En la sala han estado presentes, Matteo Salvini y su abogada, la exministra de la Administración Pública, Giulia Bongiorno; el fundador de la ONG Open Arms, Oscar Camps; diversas asociaciones y nueve inmigrantes que se encontraban a bordo de la nave bloqueada frente a las costas de Lampedusa en agosto 2019.

El proceso contra el senador Salvini, por haber retenido, según la acusación, de forma ilegítima a los inmigrantes, comenzará el 15 de septiembre ante la sección penal del tribunal de Palermo. El líder de la Liga, que no esperaba ser enviado a juicio, ha reaccionado con este mensaje en Twitter: «La defensa de la Patria es un deber sagrado del ciudadano. Artículo 52 de la Constitución. ¿Voy a juicio por esto, por defender a mi país? Voy con la cabeza alta, incluso en vuestro nombre. Primero, Italia. Siempre».

🔴 Rinviato a giudizio. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia 🇮🇹. Sempre. pic.twitter.com/CcTELlVphl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 17, 2021

Defensa de Salvini

La defensa del exministro del Interior ha sido siempre que su actuación en relación con el Open Arms estuvo dictada por la necesidad de proteger las fronteras nacionales y que fue adoptada por todo el gobierno. Además, la abogada Giulia Bongiorno ha destacado que Salvini ofreció al Open Arms la posibilidad de atracar tanto en Malta como en España, opciones que rechazó la ONG catalana dirigiéndose hacia Lampedusa. En una memoria de 110 páginas, la abogada Bongiorno ha subrayado que no se puede hablar de secuestro de personas: «Open Arms, situado cerca del puerto de Lampedusa, estaba en un lugar adecuado en relación con las necesidades de seguridad y necesidades primarias de los inmigrantes, esperando el transporte a su próximo o último destino, una vez concluidas las negociaciones iniciadas por el gobierno Italiano», para su reubicación en diversos países europeos, según la abogada Bongiorno.

El principal argumento de la defensa de Salvini es que actuó de conformidad con todo el gobierno, presidido entonces por el primer ministro Giuseppe Conte. El fiscal jefe de Palermo, Francesco Lo Voi, impugno totalmente la defensa de Salvini: «El ex primer ministro Conte -dijo el fiscal- se expresó muy claramente al señalar que la concesión del puerto seguro era competencia exclusiva del ministro del Interior. Y los casos individuales nunca se han discutido en el consejo de ministros».

Valoración opuesta en caso similiar

Muy diversa ha sido la valoración realizada en un caso similar por la fiscalía de Catania (Sicilia), hace tan solo una semana, que pidió la absolución para Salvini por estimar que no secuestró a los inmigrantes de la nave militar Gregoretti. El líder de la Liga había sido acusado por el Tribunal de Catania por el presunto delito de secuestro de personas, al impedir a 131 inmigrantes desembarcar de la nave Gregoretti a finales de julio 2019. La embarcación fue bloqueada ante el puerto de Augusta (Sicilia) durante cuatro días, hasta su desembarco el 31 de julio. Los magistrados escribieron entonces que «la obligación de salvar vidas en el mar es un deber específico de los estados y prevalece sobre todas las normas y acuerdos bilaterales destinados a combatir la inmigración». Pero, en la audiencia preliminar celebrada en Catania el pasado 10 de abril, el fiscal Andrea Bonomo afirmó que Matteo Salvini «no debe ser procesado porque no ha violado alguna de las convenciones internacionales». El fiscal Bonomo consideró que contra Salvini «no debe haber proceso porque el hecho no subsiste», pues la retención de los inmigrantes en la nave Gregoretti «no fue un acto ilegítimo» y la decisión del entonces ministro del Interior fue «compartida por el gobierno». Una posición la del fiscal de Catania diametralmente opuesta a la expuesta hoy en Palermo por el caso Open Arms. La última palabra en Catania la tendrá el juez de la audiencia preliminar Nunzio Sarpietro. A la vista de lo sucedido hoy en Palermo, está por ver si Sarpietro cierra el caso como le pedía el fiscal Bonomo. En cualquier caso, para Salvini continuará la pesadilla judicial.