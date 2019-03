El Parlamento británico aprueba retrasar la fecha del Brexit La primera ministra, Theresa May, se ha enfrentado hoy a una nueva jornada en la Cámara de los Comunes, donde los diputados también han votado tres enmiendas

El Parlamento británico ha aprobado este jueves retrasar la fecha del Brexit, previsto para el 29 de marzo, hasta al menos el 30 de junio. Los diputados han votado, con 412 votos a favor y 202 en contra, prorrogar la ruptura con la Unión Europea, tal y como proponía la primera ministra, Theresa May, en la moción de su Gobierno.

May, en la moción aprobada, propone que el Brexit se retrase tres meses en caso de que los diputados aprueben su acuerdo de salida el miércoles que viene, día 20 de marzo. De no ser así, y hay que recordar que los comunes ya lo han rechazado en dos ocasiones, May pedirá también una prórroga, pero de mayor duración. En ambos casos, tendrá que dirigirse al Consejo Europeo de los días 21 y 22 de marzo, ya que el consentimiento de Bruselas es imprescindible para posponer la fecha de la ruptura. De hecho, los 27 tienen que dar su permiso de manera unánime para que esa petición británica salga adelante.

La oferta de Tusk

La votación se produce el mismo día que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se ha ofrecido a pedir a los líderes de la Unión Europea que acepten una «larga prórroga» del Brexit si el Reino Unido lo solicita.

«Durante mis consultas antes de la cumbre europea (de los próximos 21 y 22 de marzo), pediré a los Veintisiete que estén abiertos a una larga extensión si el Reino Unido encuentra necesario repensar su estrategia del Brexit y construir consenso sobre ello», escribió Tusk en su cuenta de Twitter.