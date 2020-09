Navalni sale del coma y ya reacciona cuando se le habla Los médicos alemanes informan de la mejoría del opositor ruso

El activista opositor ruso envenenado Alexei Navalni está por fin fuera del coma. El hospital de la Charité de Berlín ha anunciado este importante paso en su recuperación, informando además que su salud «ha mejorado». Ahora está siendo «desconectado gradualmente de la ventilación mecánica», dice en el comunicado. «Reacciona cuando le hablan», añade la nota, aunque insiste en la prudencia sobre el pronóstico y reconoce que «no se pueden descartar todavía consecuencias a largo plazo de la intoxicación grave».

Alexei Navalni ingresó en la Charité de Berlín el pasado 22 de agosto. Anteriormente, fue tratado tras un aterrizaje de emergencia en Omsk, Siberia, después de que fuese envenenado con agente químico nervioso de fabricación rusa en el aeropuerto. Según la Charité de Berlín y a pesar de la mejoría, el estado salud de Navalni sigue siendo grave. Los síntomas del envenenamiento están disminuyendo muy paulatinamente y continuará siendo tratado en una unidad de cuidados intensivos. «Se puede esperar un curso más prolongado de la recuperación», añaden fuentes del hospital que lamentan también que «no se pueden descartar secuelas».

En las ultimas horas, el Gobierno alemán ha endurecido su discurso, afirmando que estudia posibles medidas contra Rusia si Moscú no ofrece «en los próximos días» explicaciones sobre el envenenamiento del opositor ruso. Así lo ha advertido el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas. «Los ultimatums no ayudan a avanzar, pero si en los próximos días Rusia no da explicaciones tendremos que examinar medidas con nuestros socios», ha dicho en una entrevista. Pero desde Moscú la reacción sigue siendo negar el envenenamiento y advertir a Berlín, además, de precipitarse en sus conclusiones y acusaciones. Según la versión de Moscú, la investigación no avanza porque Alemania no responde a la solicitud de las autoridades rusaspara aclarar el caso. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, asegura que la petición de la Fiscalía General rusa fue cursada el 27 de agosto. «¿Dónde está la urgencia con la que insisten?», ha escrito Zajárova en su cuenta de Facebook.

Ante las posibles sanciones, que el gobierno alemán promueve a escala europea, se interpone el proyecto de gasoducto germano-ruso Nord Stream 2, a punto de finalizar su construcción y que llevará directamente gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico.Hay en juego inversiones por valor de 12.000 millones de euros.

El caso Navalni se remonta al pasado 20 de agosto, cuando se sintió indispuesto en un vuelo desde Siberia a Moscú. Su traslado a Berlín a bordo de un avión-ambulancia para ser atendido por presunto envenenamiento fue gstionado por la ONG alemana Cinema for Peace.