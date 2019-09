Muere a los 95 años el expresidente de Zimbabwe Robert Mugabe

El expresidente de Zimbabwe Robert Mugabe ha fallecido a los 95 años, según ha anunciado este viernes el actual jefe del Estado Emmerson Mnangagwa.

«Con la mayor tristeza anuncio el fallecimiento del padre fundador de Zimbabwe y del antiguo presidente, el comandante Robert Mugabe», ha escrito Mnangagwa en un mensaje en Twitter.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

Mugabe fue el primer líder en gobernar el país africano tras su independencia colonial y siguió en el poder hasta el golpe militar incruento de noviembre de 2017 que puso fin a su reinado de casi cuatro décadas y alzó en su lugar a Emmerson Mnagagwa. Fue el presidente más longevo del mundo.

Su sucesor ha añadido en las redes sociales que Mugabe fue «un icono de la liberación, un panafricanista que dedicó su vida a la emancipación y el empoderamiento de su pueblo» y su contribución a la historia del país y del continente africano «nunca será olvidada».

Durante años ha habido rumores en torno a la posibilidad de que el expresidente sufriera un cáncer de próstata, si bien no ha habido confirmación oficial. El exdirigente permaneció largos periodos de tiempo hospitalizado en Singapur.

La secretaria de educación de Zimbabwe, Fadzayi Mahere, se limitó a desearle en un mensaje en las redes sociales que descanse en paz.

Rest In Peace, Robert Mugabe.



My response to your passing is complicated. I’m going to write a long piece.



However, for now, deepest condolences to his family. pic.twitter.com/cu5Bioa8v1