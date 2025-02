Miguel Henrique Otero llevará el caso de 'El Nacional' a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El director de ‘El Nacional’, Miguel Henrique Otero , llevará a instancias internacionales los atropellos que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro contra el periódico venezolano. Exiliado en España a causa de las medidas represoras de Caracas, Otero ha asegurado hoy desde Madrid que ‘El Nacional’ «resistirá» a pesar de las acciones del régimen de Maduro, insistiendo además en que «van a luchar y no van a ceder». «Defender ‘El Nacional’ es defender la democracia en Venezuela», ha recordado.

El periódico ‘El Nacional’ fue sancionado por el régimen de Venezuela por hacerse eco de una publicación de ABC en 2015 en la que se vinculaba a Diosdado Cabello, exnúmero dos del régimen, con el narcotráfico. El brazo jurídico de la dictadura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, ordenó el pasado 16 de abril pagar una multa que asciende hasta los 13 millones de dólares por supuestos «daños morales» contra el chavista.

Tras el asalto militar a la sede de este periódico en Venezuela, Otero ha confirmado que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional y a la ONU en busca de una solución que ayude no solo a ‘El Nacional’ sino a todos los venezolanos. Según han explicado sus abogados, «las instancias nacionales han sido agotadas por lo que se abre el abanico de las instancias internacionales». Los letrados van a trabajar contra tres atropellos jurídicos que ha cometido el régimen con esta sentencia. El primero se centra en la libertad de expresión, que afecta a todos los que se informan a través de ‘El Nacional’. El segundo, en relación al derecho a la propiedad privada ya que el periódico no es un medio público y el tercero, centrado en las garantías procesales de los afectados.

«Solo se refleja una noticia, noticia que además ha sido confirmada ya. No se trata mal la figura de Diosdado porque no se mintió»

Los asesores del periódico buscan una resolución justa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convencidos de que «la sentencia será digna». En relación a esto, los abogados del despacho de Cremades y Calvo Sotelo dicen tener un precedente, el del ‘Caso Granier y Otros ’, en el que esta institución condenó rotundamente la sentencia impuesta por el régimen bolivariano al canal de televisión venezolano 'RCTV' . Finalmente, se reconoció el derecho del medio y se pidió su restitución. Los abogados esperan tener noticias de este órgano judicial en un corto plazo, aunque son conscientes de que «estos procesos pueden durar años».

Sus abogados, convencidos de que «el caso se ganará», buscan vencer para poder volver a recuperar la sede de 'El Nacional'. Además, el suceso también se llevará ante la ONU con el fin de que se «conozca, una vez más, lo que sucede en Venezuela». También se presentará ante la Corte Penal Internacional para añadir nueva información que ayude a completar las causas ya existentes allí.

El juicio está plagado de irregularidades y el Tribunal Supremo, «manejado por Diosdado», culpa al periódico de difamar a Cabello, aunque Otero defiende que «es un difamar que no es difamar» porque ellos solo reprodujeron lo publicado en ABC. Según ha manifestado la parte afectada, «solo se refleja una noticia, noticia que además ha sido confirmada ya. No se trata mal la figura de Diosdado porque no se mintió». El equipo de Otero busca reivindicar la figura del ‘reportaje neutral’ , es decir, si se reproduce un artículo no es un delito ya que el periódico no tiene ninguna responsabilidad.

Ocupación de 'El Nacional'

La última acción del régimen de Maduro ha sido la de embargar ‘El Nacional’ con «armas largas», desalojando a las personas que estaban dentro. Henrique Otero ha informado en la rueda de prensa de que la sede está invadida por militares que «llevan a grupos de jóvenes allí para que duerman. Es una ocupación». También ha añadido que, durante este ataque , los militares desalojaron a todas las personas que estaban en el edificio, incluso a aquellos que tenían un alquiler allí y eran independientes de ‘El Nacional’. Una de sus hijas, que residía ahí, también fue desalojada a pesar de no estar vinculada al periódico. «A Diosdado no le satisface lo que vale el edificio, 40 millones de dólares , por lo que también quiere nuestros inmuebles, nuestras casas y nuestros coches», ha explicado Otero.

También ha añadido que su hijo Jorge, gerente de ‘El nacional’, es la figura que está defendiendo al periódico en Venezuela y por tanto, ahora está expuesto al régimen , al igual que su abogado en el país sudamericano. Desde Madrid, Otero ha responsabilizado «al régimen de lo que les pueda pasar».

Seguirá informando

Aunque el poder de Maduro los redujo a una web , Otero ha confirmado que van «a seguir publicando». Aunque reconoce que el régimen les ha quitado «el edificio, las rotativas y las instalaciones», ha dejado claro que son un portal y pueden hacer periodismo en cualquier parte. «No nos lo van a impedir», ha sentenciado. El jefe de ‘El Nacional’ ha agradecido, además, que personas como Felipe González o José María Aznar se solidarizaran con el caso de ‘El Nacional’. Otero también se ha referido a J osé Luis Rodríguez Zapatero y a sus intentos de negociación, que esta vez «también fracasarán», ha afirmado. Asimismo, Otero ha reconocido que el expresidente Zapatero sí ha logrado liberar a algunos presos políticos.

El editor del periódico ha recordado que la situación de Venezuela no va a cambiar aunque se realicen unas nuevas elecciones, a las que se ha referido como «una trampa contra los venezolanos». «Lo único que quiere Maduro es que le levanten las sanciones personales para poder mover el dinero que tiene requisado en otros países»