Al menos cuatro muertos en un tiroteo en Canadá

Al menos cuatro personas han muerto en un tiroteo en una rona residencial de Fredericton, en la provincia canadiense de Nuevo Brunswick, en el este del país, según ha informado la Policía este viernes.

La Policía de Fredericton ha asegurado a través de Twitter que el incidente está en curso y que hay varias víctimas mortales. Apenas han trascendido detalles más allá de que ha tenido lugar en la zona de la calle Brookside. «Publicaremos más información cuando podamos confirmarla», ha añadido. Además, ha instado a la población a evitar la zona y mantener las puertas cerradas.

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.