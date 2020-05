Al menos 400 venezolanos siguen varados en España a la espera de que Maduro abra las fronteras Tras casi dos meses desde que el presidente de Venezuela ordenó cerrar las fronteras aéreas y terrestres el pasado 15 de marzo, aún Caracas no ha anunciado cúando restablecerá las conexiones aéreas con Europa y el resto del mundo

Blanca Travieso, venezolana, de 58 años, llegó a Madrid el pasado 27 de febrero con mucha ilusión de reencontrarse con su hija y su nieta que viven en el exilio, como muchos otros venezolanos que han sido forzados a irse por la crisis política y económica que atraviesa su país. Su viaje que debía durar tan solo dos semanas, ya que tenía su pasaje de regreso para el 15 de marzo, se ha extendido por más de dos meses como consecuencia de la pandemia global del coronavirus que ha confinado a casi la totalidad de la población mundial. Y todavía no tiene noticia de cuándo podrá regresar a casa donde la espera su esposo y sus padres, dos adultos mayores que dependen de ella.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ordenó cerrar las fronteras aéreas y terrestres el pasado 15 de marzo -aunque se hizo efectiva un día antes- y aún no ha anunciado cúando restablecerá las conexiones aéreas con Europa y el resto del mundo. Esta situación mantiene varados en el extranjero a miles de venezolanos que no pueden regresar y muchos menos ser repatriados por indisposición del Gobierno de Caracas.

Los venezolanos varados en España suman un total de 390 personas que llegaron en calidad de turistas y se quedaron con su pasaje en mano ante la imposibilidad de tomar un vuelo a Caracas, durante estos meses en los que se ha extendido el confinamiento por la amenaza del Covid-19. En Madrid, se encuentra la gran mayoría, 211 ciudadanos, 49 en Barcelona; 27 en Gran Canarias, Tenerife y Las Palmas; 8 en Galicia y los otros 95 restantes están dispersos en otras localidades del territorio.

Para mantenerse organizados crearon un grupo de Whatsapp «Venezolanos varados en España 2020» donde comparten información diaria sobre su situación. Jafmary Valencia, una de las afectadas y participantes del grupo, cuenta que ella personalmente se ha comunicado con la Embajada de Venezuela en España, a quien remitió la base de datos de los afectados. Además, le dirigió una carta al embajador, Mario Isea, explicándole la situación para que los ayudara a conseguir una solución. «Ellos nos han atendido de manera individual y ahora en grupo, no me puedo quejar de la atención, pero no han podido resolver nada. Nos dicen que tenemos que esperar», aseguró Valencia, que llegó el pasado mes de febrero a Madrid para asistir a la boda de su hermana y quedó atrapada en el pequeño piso que su hermana comparte junto a su esposo, sus suegros y su cuñada.

«Cuando me enteré que no iba a poder entrar a Venezuela el 15 de marzo compré un pasaje para el día 14 para viajar a República Dominicana por 500 euros, para hacer conexión y llegar antes del cierre, pero cuando llegué a Santo Domingo no nos dejaron abordar el vuelo a Caracas y tuve que rápidamente comprar otro pasaje para intentar regresar a casa de mi hija en Madrid», cuenta Blanca Travieso, expaciente oncológica que le tocó vivir unas horas de mucho estrés en el aeropuerto de Santo Domingo porque como no es española, ni residente en europa, no se justificaba su regreso. Pero tras mucho insistir, logró subirse a un avión de vuelta a Madrid. «Yo me tuve que costear todos esos billetes de avión. Yo lo que quiero es regresar a mi país, que nos permitan usar nuestros pasajes o que nos manden en un vuelo humanitario», reclama.

Dos vuelos salieron desde Madrid vacíos

La petición de un vuelo humanitario parece algo imposible. El Ministerio de Exteriores, que dirige Arancha González Laya, organizó dos vuelos para repatriar a españoles y ciudadanos europeos desde Caracas a través de la aerolínea Plus Ultra, el primero con fecha del 26 de marzo y, el segundo, el 16 de abril y no les fue permitido repatriar a los venezolanos. Para ambos vuelos se utilizó un avión que despegó desde Barajas y que, según la Embajada interina de Juan Guaidó en España: «Viajó vacío y con la tripulación mínima exigida porque en Maiquetía no iban a permitir la entrada de nuestros nacionales».

«Se hicieron las consultas pertinentes al Ministerio de Exteriores para que en esos dos vuelos pudieran volver venezolanos, pero fue el propio régimen de Maduro quien no lo autorizó. La solución estaría en que autorizara la entrada de los venezolanos para que las líneas aéreas puedan cubrir la ruta incluso con vuelos que ya estaban programados y pagados por los pasajeros venezolanos», dijo a ABC Antonio Ecarri, Embajador interino de Guaidó.

Roxana Terán, es otra venezolana afectada, que la pandemia la dejó atrapada en Valladolid en casa de su pareja. La chica de 35 años llegó a España el 14 de marzo desde Chile, donde había ido unos días de vacaciones con su novio español, sin embargo, ella no consiguió adelantar su pasaje a Venezuela antes del cierre de fronteras y tuvo que viajar con él a España. «Yo necesito regresar a mi país, yo no duermo porque mis dos hijos de 8 años están allá con su padre y hay días que no me deja hablar con ellos», dice Terán rompiendo en llanto porque según la mujer, su exesposo le puso una demanda para quitarle la custodia de los hijos por «abandono». «Tenía un pasaje comprado para el 2 de mayo, en vista de que no pudimos viajar, Iberia lo cambió para el 2 de junio, pero no sabemos qué va a pasar», asegura la venezolana que tuvo que pagar 1.200 euros por el pasaje de regreso.

El Gobierno de Venezuela extendió la cuarentena hasta el día 12 de mayo y aunque ha flexibilizado las medidas para los paseos de niños y adultos mayores, no se conoce cuándo abrirá el espacio aéreo para que los vuelos internacionales puedan viajar al país.