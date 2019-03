Manfred Weber amenaza a Orban con la expulsión del Partido Popular Europeo «Aunque se retrase el Brexit, los británicos no deben votar en las europeas»

« Viktor Orbanva por el mal camino de la política», ha lamentado en una entrevista en Alemania Manfred Weber, candidato principal del Partido Popular Europeo en las próximas elecciones europeas y que considera a los populistas de derecha como «una amenaza significativa» en esta campaña electoral. Señala además que Viktor Orban supone una marca de fuego populista en las propias filas del Partido Popular Europeo y no descarta medidas al respecto.

Las últimas declaraciones de Orban contra el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, colega de partido, amenazan con ser la gota que colme el vaso y la decisión podría adoptarse ya en la asamblea política del partido del 20 de marzo. Se refería a la imagen de campaña difundida por el Gobierno de Budapest en la que aparece sonriente Juncker junto al multimillonario de origen húngaro George Soros, con el lema: «Tienes derecho a saber lo que Bruselas prepara». Entre los supuestos planes promovidos por Juncker, que han sido categóricamente desmentidos por la Comisión, se citan un debilitamiento de la protección de las fronteras de los Estados miembros y visados humanitarios para abrir las puertas a todos los demandantes de asilo.

Manfred Weber (CSU) fue elegido como candidato para sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea el año que viene con el beneplácito de todas las grandes delegaciones populares europeas, incluidas las alemanas (CDU y CSU), la francesa (Republicans), la italiana (Forza Italia), la española (PP) y la húngara (Fidesz), tras ejercer el papel de portavoz parlamentario del PPE y obtener 492 votos frente a los 127 del otro aspirante, el exprimer ministro finlandés Alexander Stubb.

Weber, se presenta como candidato de «estabilidad» y promete una línea continuista. Ya en el último congreso del PPE hizo equilibrios para mantener en sus filas al Fidesz de Orbán, que no es un partido menor y cuyo apoyo es muy apetecible, pero el discurso populista y las acusaciones de violación de los derechos fundamentales han convertido al partido húngaro en un socio con el que es difícil convivir. Antes de empezar el citado congreso, los responsables del PPE tuvieron que aclarar que la expulsión de Viktor Orbán no estaba encima de la mesa. «Como he dicho en otras ocasiones, en cada familia hay un enfant terrible. Pero yo prefiero guardar mienfant terrible en la ­familia y hacerlo razonar», dijo entonces el presidente del PPE, el francés Joseph Daul. Weber sugiere ahora que esa posición podría haber cambiado: «Todas las opciones están todavía sobre la mesa».

Weber plantea su campaña, por otra parte, sobre la hipótesis de un Brexit ya consumado, subrayando que considera «impensable» que los británicos participen en los comicios del próximo mayo para conformar la Eurocámara. En la entrevista difundida por el semanario alemán «Der Spiegel», Weber ve factible un pequeño retraso «técnico» del Brexit y deja la puerta abierta a un segundo referéndum en Reino Unido, «algo que no obstante deberían decidir los británicos en exclusiva».

«Pero para mí es ya impensable que los ciudadanos británicos participen en las elecciones europeas» previstas para el 26 de mayo, dice el miembro de la Unión Socialcristiana (CSU), «no podría convencer a nadie ni en Alemania ni en España de que los ciudadanos que quieren abandonar la UE puedan tomar parte de forma esencial en la conformación de su futuro». A su juicio, la UE debe reformarse y afrontar sus propios problemas, y no dejarse «contagiar» por «la tragedia británica», algo que tiene el potencial para «alimentar a los populistas».

Es posible retrasar la salida de Reino Unido del bloque, agrega, siempre que sea por un «corto período» y para posibilitar la implementación de un acuerdo. «Llevamos casi tres años hablando con los británicos y apenas hemos avanzado. Por eso no aceptaría un retraso sin objetivo, algo que solo prolongaría el caos en Londres», insiste, advirtiendo en este sentido al Gobierno británico: «Si no recibimos una explicación clara de qué debe pasar exactamente en esa prolongación del Brexit, no lo aprobaremos». «Aplaudo todo lo que pueda aportar claridad en Londres. Un referendo puede ser la vía para salir de la situación de bloqueo. Pero esa decisión le corresponde tomarla a los británicos», apunta.

Weber se muestra por otra parte confiado en que los líderes conservadores en España y Grecia se convertirán este año en jefes de Gobierno, volcando el mapa político europeo del lado conservador. «Ambos tienen buenas perspectivas y buenos programas para sus países. Se trata de ver quién será el primero en convertirse en jefe de Gobierno», celebra, sin olvidar que nos encontramos en «un momento crítico de la historia europea y se deben brindar soluciones contra el miedo y contra lo que están haciendo los políticos populistas». Weber llama a diseñar un «futuro positivo, una nueva era», sobre las bases ya logradas. «Está claro que ni los populistas ni la izquierda» pueden abrir este capítulo, recalcó y pone como ejemplo Italia, el único país que, acusa, está entrando en recesión.