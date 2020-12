Londres y Bruselas no logran el acuerdo pos-Brexit en el último plazo y sus relaciones quedan en el limbo Los negociadores del Reino Unido y la UE continuarán dialogando este lunes

Enrique Serbeto SEGUIR Actualizado: 20/12/2020 21:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los negociadores europeos y británicos constataron este domingo una vez más su incapacidad para llegar a un acuerdo, a pesar de que todos sostienen que estaban «a milímetros de conseguirlo», lo que deja a la situación entre las dos orillas del canal de La Mancha en un limbo ante el que no existen previsiones legales. Los equipos de Michel Barnier y del británico David Frost han decidido seguir trabajando mañana lunes, pero el Parlamento Europeo ya había advertido formalmente de que no tendrá tiempo para proceder a la ratificación de un posible acuerdo para que entre en vigor el 1 de enero si no había un acuerdo antes de la medianoche de este domingo.

«En este momento crucial para las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, seguimos trabajando duro con David Frost y su equipo. La UE sigue comprometida con un acuerdo justo, recíproco y equilibrado. Respetamos la soberanía del Reino Unido. Y esperamos lo mismo. Tanto la UE como el Reino Unido deben tener derecho a establecer sus propias leyes y controlar sus propias aguas. Y ambos deberíamos poder actuar cuando nuestros intereses estén en juego». Este fue el último mensaje de Barnier a media tarde antes de que trascendiera que los negociadores habían decidido suspender el trabajo hasta el lunes.

Ahora, incluso si hubiera un acuerdo en las próximas horas, ya no está claro que pueda ser tramitado con tiempo para que pudiera entrar en vigor el 1 de enero, cuando caduca el periodo de transición que se acordó tras la salida del Reino Unido de la UE y que el Gobierno de Londres se ha negado reiteradamente a prolongar. El secretario de salud del Reino Unido, Matt Hancock, dijo que las conversaciones habían descarrilado después de que la UE «presentara algunas demandas irracionales que no respetan los resultados de la referéndum» sobre la pesca, que sigue siendo el problema más complicado, aunque no descartaba la posibilidad de que «si la parte Europea se mueve» pudiera llegarse a un pacto en los próximos días.

El Gobierno británico cree ahora que podría ser necesaria una serie de mini acuerdos para mantener el funcionamiento del comercio entre el Reino Unido y la UE a partir del 1 de enero en una situación en la que no haya acuerdo legalmente hablando.