Johnson niega haber toqueteado la pierna de una periodista en un almuerzo

El primer día de Boris Johnson en la conferencia anual del Partido Conservador como primer ministro fue eclipsado por las acusaciones de mala conducta sexual por parte de una periodista del «Sunday Times». Johnson no dudó ni un segundo en negar las acusaciones de que había toqueteado a una periodista en un almuerzo privado en 1999.

Después de que el viernes se conociera su relación con la empresaria estadounidense de tecnología, Jennifer Arcuri, cuya empresa recibió una subvención pública de 126.000 libras esterlinas, durante su período como alcalde de Londres, Johnson fue acusado de agarrar las piernas de dos mujeres en un almuerzo mientras era editor de la revista «Spectator».

Según «The Guardian», la periodista del «Sunday Times», Charlotte Edwardes, afirmó que Johnson manoseó su pierna debajo de una mesa, agarrando «suficiente carne con sus dedos para hacerla sentarse erguida». Alegó que no fue la única perjudicada y que habría repetido su conducta con otra mujer en el mismo evento.

Downing Street inicialmente declinó hacer comentarios el domingo; pero después de que los ministros de alto rango recibieran preguntas sobre el presunto incidente, un portavoz del número 10 dijo: «La acusación es falsa».

Las fuentes dijeron que la cita se refería específicamente a la acusación de que Johnson puso su mano sobre la rodilla de Edwardes. Se dice que el primer ministro está furioso con el reclamo, que los conocedores de Downing Street describieron en privado como «tonterías»

Edwardes tuiteó el domingo por la noche: «Si el primer ministro no recuerda el incidente, entonces claramente tengo mejor memoria que él».

If the prime minister doesn’t recollect the incident then clearly I have a better memory than he does https://t.co/pbcLJThkqP