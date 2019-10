Johnson desafía a los laboristas, que amenazan con evitar las elecciones hasta 2022 El primer ministro ha anunciado este jueves su deseo de convocar comicios para el 12 de diciembre

ABC Actualizado: 24/10/2019 18:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado este jueves su deseo de convocar elecciones generales para el próximo 12 de diciembre, con la esperanza de que un buen resultado, el que de momento le reservan las encuestas, le permita sacar adelante el Brexit y consolidar su posición.

«Si de verdad quieren más tiempo para analizar este excelente acuerdo [de Brexit], lo pueden tener, pero deben aceptar unas elecciones generales el 12 de diciembre», ha afirmado el primer ministro. Una votación en la Cámara de los Comunes, el pasado sábado, le obligó a pedir una prórroga a Bruselas, en contra de sus deseos.

El órdago de Johnson llega un día después de que sufriera una vaparapalo en la Cámara de los Comunes, donde los diputados echaron por tierra sus últimas esperanzas para conseguir que el Brexit se produjera el próximo 31 de octubre, tal y como había prometido a los británicos con afán e insistencia.

Los laboristas, según se supo también ayer, barajan evitar que haya nuevas elecciones hasta 2022, cuando está fechada la próxima gran cita de los británicos con las urnas. Su intención es impedir que Johnson salga reforzado de unos comicios que auguran un cómodo resultado a los conservadores.

El gran obstáculo

Lo cierto es que Johnson necesita desbloquear la situación en el Parlamento, convertido en el principal escollo para hacer realidad la ruptura con Bruselas, y que ese descanso solo se lo concedería una mayoría más poderosa que la actual. Su antecesora, Theresa May, también padeció las zancadillas de la Cámara, donde se rechazó hasta en tres ocasiones su acuerdo de Brexit, derrotas que forzaron su dimisión.

El caso del actual primer ministro, que no tiene intención de tirar la toallada, es ligeramente distinto. El pasado martes, los diputados se mostraron favorables a tramitar el acuerdo de Brexit que Johnson ha alcanzado con Bruselas. Ese deseo, sin embargo, no significaba que lo apoyasen, porque ese respaldo debía manifestarse a través de una votación distinta, que estaba prevista para este jueves y que finalmente no se produjo. El motivo: que poco después de esa efímero primer triunfo, los diputados expresaron su rechazo a que el acuerdo de Brexit se aprobase en tan solo tres días, como había rogado el «premier» en varias ocasiones.