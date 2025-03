El ‘atasco’ en el Canal de Suez, la mayor crisis desde la guerra del Yom Kippur de 1973

El Ever Given, encallado en el Canal de Suez. A la derecha, el último baluarte israelí se rinde en la orilla oriental el Canal de Suez durante la guerra del Yom Kippur, en 1973

El 17 de noviembre de 1869 se hacía realidad un sueño por el que suspiraba Europa desde siglos atrás. Con la asistencia de la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo , esposa de Napoleón III , se inauguraba oficialmente el paso que unía el Mediterráneo y el Mar Rojo a través del istmo de Suez, en Egipto.

Las obras habían comenzado solo diez años antes, en 1859, de la mano del ingeniero y antiguo cónsul francés en El Cairo Ferdinand de Lesseps , que logró un acuerdo con el gobernador otomano de Egipto para construir un canal de más de 160 kilómetros que evitara tener que rodear África para navegar entre las costas de Europa y Asia como se venía haciendo desde los tiempos del portugués Vasco de Gama, en el siglo XV.

La construcción del Canal de Suez , en plena época de la industrialización y de la consolidación de grandes imperios coloniales, fue una proeza de la ingeniería de la que la humanidad se sigue hoy beneficiando. En su primer año completo en funcionamiento lo atravesaron 500 barcos, pero tras las ampliaciones realizadas actualmente se superan los 18.000 anuales.

Eugenia de Montijo, en un su última visita al Canal de Suez Virgilio Muro

Pese a este volumen de tráfico, solo situaciones como el bloqueo a causa del accidente sufrido por el portacontenedores Ever Given , de bandera panameña y perteneciente a una compañía taiwanesa, hacen volver los ojos hacia esta infraestructura de una importancia económica y geopolítica vital. Normalmente el Canal pasa inadvertido para el gran público como parte del paisaje, sin que apenas sean habituales los contratiempos de relevancia. En la última década se han registrado un total de 75 incidentes, más de una tercera parte de ellos por barcos que encallan, según datos de Allianz Global Corporate & Specialty SE recogidos por ‘Bloomberg’.

El último accidente que más se asemeja al del Ever Given tuvo lugar en 2004 , cuando el petrolero Tropic Brilliance , de bandera liberiana y con 79.000 toneladas de crudo, se escoró y embarrancó en el Canal, bloqueando este paso durante tres días , hasta que remolcadores egipcios lograron llevarlo hasta aguas en que pudo navegar hacia Port Said.

Pero el ‘atasco’ de estos días, que según la compañía encargada del rescate del Ever Given puede prolongarse durante semanas, puede tener un impacto mayor en el comercio mundial . De hecho, se presenta ya como el momento más crítico en torno al Canal desde la guerra del Yom Kippur de 1973 .

La guerra del Sinaí

Previamente, en 1956 , se había desatado la crisis de Suez , también conocida como guerra del Sinaí . El 31 de octubre de aquel año Gran Bretaña y Francia respondieron con el bombardeo de posiciones militares de Egipto la decisión del presidente Nasser de nacionalizar la estratégica vía navegable, clave ya entonces para el transporte del petróleo procedente del golfo Pérsico.

La ofensiva anglofrancesa con la que pretendían presionar para que se reabriera el Canal venía precedida dos días antes por la invasión por Israel de la franja de Gaza y la península del Sinaí. Gran Bretaña y Francia enviaron tropas a la zona, pero acabaron por retirarlas ante el rechazo internacional, sobre todo de Estados Unidos y la Unión Soviética , y Naciones Unidas mandaría sus propios efectivos.

El Canal de Suez, en una imagen sin fecha AFP

Para Londres y París el episodio fue un importante revés político que marcó su declive definitivo en una región en la que habían sido durante mucho tiempo las potencias dominantes, mientras que Israel salió ganando en algunas aspectos y demostró su músculo militar, que tuvo ocasión de exhibir de nuevo en 1967, en la guerra de los Seis Días , en la que se hizo, entre otras conquistas, con los Altos del Golán y la península del Sinaí, que había tenido que abandonar. Con la ocupación por el ejército israelí de la orilla oriental, el Canal de Suez se cerró a la navegación.

El 6 de octubre de 1973, aprovechando la festividad judía del Yom Kippur, Egipto se lanzó a la ofensiva para recuperar el territorio perdido, mientras Siria hacia lo propio en los Altos del Golán. Las fuerzas egipcias cruzaron el Canal para tomar la línea de fortificaciones en la ribera este de los israelíes. Pese al contraataque de estos, el conflicto los acabó obligando a abandonar la orilla que controlaban. En 1975 se reabrió el Canal de Suez.