Hernández logra evitar ‘in extremis’ debatir su programa frente a Petro

Al parecer Rodolfo Hernández no es muy bueno para cumplir citas. Así como el país se quedó esperando su encuentro para confrontar aspectos programáticos con el candidato Gustavo Petro , de la coalición de izquierda Pacto Histórico, otras personas que representan organizaciones de la sociedad civil y que, lejos de los reflectores y micrófonos, han pedido cita formal para conocer en detalle sus propuestas frente a temas cruciales, tampoco han logrado pasar de la promesa de que su asistente personal programará un encuentro.

La verdad es que nadie pensaba que el líder de la coalición atendería la fecha y hora límite, seis de la tarde de este jueves, a pesar de haber marcado una serie de condiciones para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que le ordenó a los dos candidatos sostener un encuentro para debatir, de frente al país, sus soluciones a los retos nacionales.

Ante semejante oportunidad que abría el Tribunal, Petro respondió rápidamente a favor del inmediato debate. Entonces, alegando que sus abogados estaban analizando el fallo y «el contexto que pide el tribunal», es decir, que se pusieran de acuerdo en el cómo del debate, Rodolfo Hernández le dio largas al asunto. Sin embargo, entre los colombianos el debate público tomó más velocidad en los medios de comunicación y entre la galería de detractores o de seguidores de su causa o la de Petro .

Condiciones de Hernández

La puerta de salida parecía cada día más esquiva, con el cronómetro corriendo en contra para Hernández. En esta contra reloj, el jueves por la mañana Hernández sacó una lista de condiciones para permitir que la televisión y los medios estatales se encargaran de la transmisión y se diera en encuentro. Fijó la sede en Bucaramanga, su ciudad, alegando riesgos a su seguridad si se desplazaba; determinó 20 puntos de debate; pidió que tres reconocidas periodistas hicieran las preguntas, dejando abierto el espacio para elegir conjuntamente a tres hombres periodistas que también se encargaran de la moderación del encuentro; entre los temas, pocos de corte programático y la mayoría inclinados a una confrontación sobre el desarrollo de la campaña sucia que ambas partes han protagonizado.

Petro aceptó todos los condicionamientos, pero aclaró que el debate debeía ser «sin condiciones a la prensa, que pregunten lo que quieran». Lo que pasó después sigue siendo confuso y una y otra parte acusan que fue culpa del otro la no realización . El equipo de campaña del candidato del Pacto Histórico acudió a las oficinas de la estatal RTVC, para presentar la solicitud formal ante el Sistema de Medios Públicos. Pero a la cita no llegó Hernández ni ninguno de las directivas de la campaña del líder de la Liga Gobernantes Anticorrupción. Sin presentarla conjuntamente, no se podía concretar.

Sin embargo, Rodolfo Hernández alegó a su favor que «el otro candidato contestó la invitación que le hice mediante una carta pública afirmando que ‘yo no pongo condición para ese debate. Ninguna. Pongo en manos del sistema de medios públicos RTVC todos los detalles del debate (…) Nos vemos en Bucaramanga’». Y que, al no poner condición alguna, Petro «demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial», según un comunicado coglado en las redes sociales.

¿Quién ganó este debate y qué peso tendrá su respuesta para los votantes indecisos, que son cruciales en una elección que promete ser de voto-finish ? El ingeniero santandereano no solo se abstuvo del debate, sino que, durante esta semana previa a la elección final, ha evitado entrevistas en los medios de comunicación, especialmente en los programas de radio matutinos que tiene gran audiencia, lo que para muchos estrategas significa evitar un desgaste y posible resbalón o metida de pata poco antes de la votación, lo que tendría mayor recordación entre los electores. Petro, por su parte, hábil orador, ha aprovechado cada espacio que le abren para cuestionar a su contrincante y volver sobre sus propuestas con la esperanza de que la ausencia de Hernández le dé este domingo la Presidencia.