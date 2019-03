La guardia venezolana impide de forma violenta a los niños estudiar en la frontera El pasado 23 de febrero el régimen cerró la frontera con Colombia y Brasil para obstaculizar el paso de la ayuda humanitaria

El régimen de Nicolás Maduro ordenó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impedir de forma violenta con bombas lacrimógenas a los niños y adolescentes del estado fronterizo del Táchira a recibir clases en Cúcuta, Colombia, denunciaron hoy diputados de la Asamblea Nacional.

El pasado 23 de febrero el régimen cerró la frontera con Colombia y Brasil para obstaculizar el paso de la ayuda humanitaria. Ya han pasado casi dos semanas y la frontera venezolano continúa cerrada, lo que ha causado problemas a los tachirenses que no pueden ir a Cúcuta a trabajar, estudiar y hacer sus compras de alimentos y medicinas.

La medida del cierre ha afectado a unos 5.000 niños y adolescentes de las zonas de Ureña, San Antonio y La Grita que no pueden ir a sus escuelas en Cúcuta porque la GNB le impide el paso por los puentes binacionales. «Hoy fueron agredidos con bombas lacrimógenas», dijo la diputada Karim Veras.

El diputado Franklin Duarte se sumó a las denuncias: «Lanzar gas lacrimógenos a los niños y representantes en la frontera por exigir que se le permita paso para asistir a sus escuelas es un acto criminal, pero debo decir son más criminales el jefe de la GNB y los funcionarios que ejecutan esta orden en San Antonio y Ureña».

Los diputados exigieron la reapertura inmediata de la frontera porque no solo está en peligro de que los niños pierdan clases, sino la vida. «Muchos niños van a vacunarse a Cúcuta y si no lo hacen contraen enfermedades y mueren porque no hay medicinas», añadió Karim Veras.

Juan Guaidó, presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, escuchó las denuncias en la sesión parlamentaria y señaló «nuestra Guardia Nacional no puede seguir obedeciendo órdenes que afectan a los venezolanos. Rechazamos el bloqueo que están sufriendo nuestros niños que intentan ir a clases en Cúcuta. Todos nuestros niños tienen derecho a la educación».

La diputada Veras también denunció que el cierre de la frontera se ha convertido en un negocio para los que trafican con el paso de las personas que se ven empujados a cruzar los pasos fronterizos por las peligrosas trochas.

«La GNB y los grupos irregulares como la narcoguerrilla colombiana se lucran con el cobro de peaje a las personas para transitar por las trochas, además del contrabando de mercaderías y gasolina. Cobran entre 3.000 (1 dólar) y 40.000 pesos (125 dólares) para pasar por la trocha fronteriza que son controlados por los grupos irregulares», dijo Karim Veras.