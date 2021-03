González Laya exige a Maduro que tenga «respeto» a España El líder chavista amenazó con «revisar a fondo» las relaciones por la visita a Cúcuta

Ymarú Rojas Caracas Actualizado: 01/03/2021 02:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Yo no tengo absolutamente ninguna interpretación que hacer sobre sus declaraciones», dijo la ministra española de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya. Respondía así a las declaraciones que hizo en la noche del sábado Nicolás Maduro, quien manifestó su descontento y calificó como una «agresión» la visita de la jefa de la diplomacia española a Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con Venezuela donde se concentra buena parte de la inmigración venezolana. González Laya pidió a Caracas «el mismo respeto que ofrezco», dijo a medios españoles en Bogotá tras regresar de Cúcuta, donde aprovechó para visitar hospitales, refugios y un albergue infantil sostenido por fondos de la cooperación española a través de Unicef.

En una arenga televisada por la cadena estatal VTV, Maduro se mostró visiblemente molesto por la visita de González Laya. El presidente chavista puso sobre la mesa una nueva advertencia a España y pidió a su canciller, Jorge Arreaza, «revisar a fondo todas las relaciones a todo nivel» con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Yo me pregunto qué hace la canciller de España en la frontera de Colombia con Venezuela, en vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África y se muere en el Mar Mediterráneo», sugirió.

Maduro pretendió echar a la ministra de América Latina: «¡Fuera de América Latina, canciller de España! ¡Basta de humillaciones contra Venezuela! Ya basta de hipocresía. Ya basta de abusos». Anunció además que responderá «de manera contundente a cualquier agresión que venga. Sea de palabra, sea de acción, sea diplomática o política».

La ministra española desestimó la regañina de Maduro y defendió su visita a Cúcuta como algo normal dentro de su viaje a Colombia para ver programas de cooperación para los inmigrantes financiados por España. «Yo he visitado Colombia, he visitado una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país y a todos sus vecinos y el mismo respeto que yo predico es el mismo respeto que yo exijo ni más ni menos», subrayó.

González Laya, acompañada de la canciller colombiana Claudia Blum, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela - Efe

El sábado, y después de cumplir con sus actividades programadas, González Laya declaró que estaba en la ciudad para intentar «dar una respuesta» a los inmigrantes venezolanos. «No estoy aquí para criticar a Venezuela ni estoy aquí para dar lecciones a Venezuela», dijo tras considerar que la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante, no ayuda en la labor de diálogo para resolver la crisis política venezolana.

Antes de abandonar Cúcuta, González Laya dijo haber sentido «el valor de la solidaridad, el valor de reconocer en los migrantes personas humanas que necesitan ser tratadas con la dignidad con la que nosotros queremos todos que nos traten». Del mismo modo, agradeció a Colombia su «enorme generosidad» al acoger en los últimos diez años a más de 1.748.000 de venezolanos –según datos oficiales colombianos– que han huido de la profunda crisis económica y humanitaria de Venezuela. Lo que convierte al país petrolero en el principal destino de las más de cinco millones de personas emigradas.

IU se alinea con Maduro

Izquierda Unida, pese a ser socio de gobierno de Sánchez, se alineó este domingo con Maduro. El dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, calificó de «provocación» o «grave error diplomático» la visita de la ministra a la frontera colombo-venezolana junto al Gobierno de Iván Duque, al que tildó como el más «ultraderechista» de la región. En un comentario en Twitter, Santiago también subrayó que si la UE «asfixia» a Venezuela con «sanciones ilegales», sabe que la respuesta del régimen de Maduro será «expulsar» a su embajadora en Caracas.