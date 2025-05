Frenesí en la Casa Blanca por salvar como sea la Cumbre de las Américas

La Casa Blanca trata estos días de aparentar normalidad en la organización de algo que debería ser una oportunidad única para estrechar lazos en América Latina, pero que se está convirtiendo en un agónico caos con un largo y complejo baile con aliados y adversarios ... para evitar un boicot promovido por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los altos funcionarios de la presidencia estadounidense que coordinan la Cumbre de las Américas se niegan a hacer pública una lista de invitados, porque todavía tratan de asegurarse la presencia de los principales mandatarios de la región, prometiendo reuniones bilaterales al margen. El resultado es que en menos de una semana, el miércoles 8 de junio, Joe Biden inaugura esa reunión de líderes del continente americano, pero en Washington no se sabe quiénes estarán junto a él en la foto de familia, algo insólito para EE.UU.

El argentino Fernández y el brasileño Bolsonaro aceptan acudir a Los Ángeles a cambio de una bilateral con Biden

El último en confirmar su asistencia, el miércoles por la noche, fue el presidente argentino Alejandro Fernández , que junto con el mexicano Andrés Manuel López Obrador estuvo presionando para que Biden invitara a las dictaduras antes mencionadas. Finalmente, según un comunicado de la Casa Blanca emitido el miércoles por la noche, Fernández irá porque además ha sido invitado a visitar Washington en julio «para hablar de derechos humanos, seguridad alimentaria, cambio climático y energía», entre otros asuntos. Del brasileño Jair Bolsonaro , Biden logró que aceptara la invitación con la promesa de otra bilateral.

En principio esa cumbre, que se celebra en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la organiza el anfitrión, en este caso EE.UU., y debería ser una reunión de los líderes de los países de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe. De España, acudirá como observador el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien según publicaron medios estadounidenses el miércoles prepara un plan para acoger refugiados centroamericanos, algo que EE.UU. necesita para aliviar el peso de las llegadas de sin papeles a su frontera con México.

Dos altos funcionarios de EE.UU. hablaron con la prensa el miércoles para repasar los principales puntos a tratar en la cumbre, pero se negaron a responder repetidamente a la pregunta de quiénes son los invitados, y si habrá representación del régimen cubano, una condición del presidente mexicano para acudir. Tampoco aclararon si está invitado Juan Guaidó , el opositor al chavismo, como representante legítimo reconocido del pueblo venezolano.

De los países que envían el grueso de la inmigración irregular a la frontera sur de EE.UU., que es una de las peores crisis para Biden, ninguno ha confirmado. El presidente de México amaga con enviar a su canciller. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, no acudirá por las críticas de Washington a sus tratos con la justicia de su país. El de El Salvador, Nayib Bukele , que tampoco es cercano a Biden, tiene declarado el estado de emergencia en su país por el repunte de la violencia del crimen organizado. La hondureña Xiomara Castro afirma que sigue pensando si acudirá, aunque es la que más opciones tiene de hacerlo.

Petición de México

Preguntado por ABC por las invitaciones a los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el responsable de Iberoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, dijo que el presidente mexicano pidió directamente que el castrismo asista a la cumbre: «EE.UU. y México han hablado muy estrechamente sobre una serie de cuestiones . Y el enfoque que hemos adoptado es hablar con los líderes de la región, hablar con México». «En última instancia es prerrogativa del anfitrión, se tomará en una decisión final y la anunciaremos una vez que se haya tomado. ¿Es una distracción de la propia cumbre? Yo no lo creo. Es difícil, creo, confirmar algo hasta que realmente ocurra. Pero realmente confiamos en que la cumbre tendrá una buena asistencia, y que nuestra relación con México es y seguirá siendo positiva».

Según publicó ABC recientemente , para evitar una Cumbre de las Américas sin México, la Casa Blanca ha ofrecido a este último extender una invitación a funcionarios cubanos con los que ya tiene contacto, como el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, quien ya estuvo en Washington para una reunión sobre migración a finales de abril. Están llegando a la frontera de México con EE.UU. más de 9.000 cubanos al mes, que tratan de solicitar asilo. Al mes, la policía fronteriza detiene a unos 150.000 sin papeles, según datos de abril.

En México, López Obrador insiste aun en que Biden debe invitar a todas y cada una de las naciones americanas, o sufrir el boicot de una buena parte de ellas

A vueltas con Guaidó

Con el régimen de Maduro en Venezuela, EE.UU. rompió relaciones en 2019, después de que Guaidó fuera reconocido como presidente encargado . A la pregunta de si Guaidó está invitado, como ya lo estuvo en la cumbre de democracias mundiales organizada por Biden en diciembre, González, el funcionario de la Casa Blanca, no respondió. «EE.UU. siguen reconociendo al presidente interino Juan Guaidó como el presidente legítimamente elegido de la Asamblea Nacional, que fue la última institución elegida democráticamente en ese país», ha dicho. Aun así, admitió que «hay gobiernos que tienen diferentes puntos de vista sobre algunos de estos temas y nos comprometemos y consultamos con ellos. Y, en última instancia, la prerrogativa del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar un amplio debate continental y queremos asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista de los miembros de la OEA». En la OEA también tiene asiento el equipo de Guaidó como representante legítimo del pueblo venezolano, y no el régimen chavista.

La novena Cumbre de las Américas tendrá lugar entre el 8 y el 10 de junio en Los Ángeles. En México, López Obrador insiste aun en que Biden debe invitar a todas y cada una de las naciones americanas, o sufrir el boicot de una buena parte de ellas. A pesar de que la lista de invitados no es pública, el mes pasado el subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo que EE.UU. no invitaría a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Después, López Obrador, que es socio de las tres dictaduras, amenazó con no acudir, e invitó indirectamente al resto de mandatarios del continente a hacer lo propio. Según dijo en una de sus 'mañaneras': «No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos dialogando, escuchándonos, pero no excluyendo a nadie, además nadie tiene el derecho de excluir».