Fauci, el experto médico de la Casa Blanca, exige que se decrete confinamiento en todo EE.UU.

Javier Ansorena SEGUIR Corresponsal en Nueva York Actualizado: 03/04/2020 19:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anthony Fauci es la voz más prestigiosa en Estados Unidos en la lucha contra la epidemia del coronavirus y este viernes ha exigido que todos los estados del país decreten medidas de confinamiento para frenar su expansión. Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y, como miembro destacado del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre coronavirus, aparece de forma habitual en las ruedas de prensa que ofrece el presidente de EE.UU., Donald Trump.

EE.UU. es el país con más casos del mundo, cerca de 250.000 contagios, y ya ha superado los 6.000 muertos. Sin embargo, la reacción a la epidemia es un mosaico de órdenes de confinamiento estatales y en algunos estados, los menos afectados por ahora, ni siquiera se han impuesto.

Una treintena de los 50 estados del país -que representan al 80% de la población- han establecido órdenes a sus ciudadanos de quedarse en casa, en diferentes grados. La mayoría imponen que solo vayan a trabajar quienes participen en servicios esenciales, aunque en la mayoría de los casos se permite a los ciudadanos salir a pasear o a hacer ejercicio si mantienen la distancia física.

Resistencia de Trump

Muchas voces, sin embargo, han reclamado que haya una respuesta nacional en la que el Gobierno federal imponga a todo el país el confinamiento. Trump se ha resistido a «cerrar el país» -según su propia terminología- porque hay estados donde el impacto de la epidemia es de momento pequeño y lo ha justificado en el reparto de competencias propias de un sistema federal, donde los estados tienen autoridad en la mayoría de las decisiones. La respuesta al coronavirus «se ejecuta localmente, la gestionan los estados y la supervisa la Administración federal», se ha cansado de decir el vicepresidente, Mike Pence.

Los expertos médicos de la Casa Blanca han hecho equilibrios para no contradecir a Trump en esta postura y defender a la vez que es necesaria una reacción unitaria y enérgica. Fauci, finalmente, se ha desmarcado. «No entiendo por qué no está ocurriendo eso», respondió a la pregunta de si los estados deberían tener una respuesta coordinada a la epidemia. «No quiero entrar en la tensión entre “órdenes federales” y “derechos de los estados”», dijo el experto. «Pero si miras a lo que está pasando en el país, no entiendo cómo no lo estamos haciendo. Realmente deberíamos hacerlo», dijo sobre el establecimiento de una orden para todo el país.