Una eurodiputada pro-Brexit comparó la salida de la Unión Europea con la emancipación de esclavos

La eurodiputada británica, miembro del partido del Brexit, Ann Widdecombe, pronunció este jueves un discurso en el Parlamento Europeo (PE) que suscitó críticas por parte de los miembros presentes en la eurocámara quienes calificaron las palabras de la diputada de «asquerosas» y «ofensivas».

Widdecombe alegó, en un discurso violento - tanto por su forma que por su contenido -, tras subrayar el honor que sentía por expresarse en nombre del «partido único más grande del PE», que la idea de democracia encarnada por la Unión Europea y por el procedimiento de elección del presidente este miércoles, representaba una traición para todo los países miembros. Sostuvo esta crítica sin proveer una justifiación que la apoye, es decir sin explicar en que sentido la elección del presidente del PE era antidemocrática.

Sin embargo, esta declaración no fue la que generó la mayor cantidad de reproches. Sí lo fue su argumento «histórico» en el que comparó la salida de Reino Unido de la Unión Europea con «la gente oprimida que se enfrentó a sus opresores, los esclavos que se rebelaron contra sus dueños, los campesinos que se sublevaron contra los barones feudales». Este comentario motivó críticas severas por parte de varios políticos, como el diputado británico David Lammy quién twitteó, dirigiendose a Widdecombe, «me es imposible describir lo ofensivo y 'ahistórico' que es su comparación entre el hecho de que mis ancestros hayan roto sus cadenas para liberarse y su proyecto nacionalista de 'mente estrecha'. Qué vergüenza».

Anne Widdecombe just compared Britain leaving the EU to "slaves" rising up "against their owners".



It is impossible to explain how offensive and ahistorical it is for you to equate my ancestors tearing off their chains with your small-minded nationalist project. Shame on you. https://t.co/wZVCziXWVM