La batalla campal entre partidarios y detractores de una estrella congoleña desata un pavoroso incendio en París

Los enfrentamientos entre fuerzas del orden, admiradores y detractores del cantante congoleño Fally Ipupa, «El Maravilloso», estrella «planetaria», provocaron la tarde de este viernes un espectacular incendio entre la estación de Lyon y el ministerio de Economía y Finanzas, al este de París.

En Francia existe una diáspora congoleña de cierta importancia, en permanente «combate» contra el régimen de la República Democrática del Congo (RDC), cuyo presidente, Félix Tshisekedi, es presentado como un «tirano autoritario» por los grupúsculos radicales instalados en París.

Fally Ipupa, el «rey de la rumba congoleña», por su parte, está considerado como un gran músico, una «estrella planetaria», el más famoso de los músicos congoleños de nuestro tiempo. Pero… también se le presta una cierta simpatía hacia el expresidente Joseph Kabila, otro político odiado por la oposición en el exilio.

Desde hace años, los diáspora congoleña instalada en París multiplica sus «acciones» y protestas contra cualquier acto congoleño. Y el concierto de Fally Ipupa era una oportunidad excepcional, la tarde del viernes. Para la oposición de trataba de aprovechar el concierto para «montar» una batalla campal que «diera visibilidad» a los «crímenes» del régimen congoleño.

Las fuerzas de seguridad del Estado tomaron policialmente los alrededores de la sala de conciertos donde Fally Ipupa debía presentar sus últimas novedades musicales.

El concierto que pronto se transformó en una batalla campal, callejera, entre fuerzas del orden, partidarios y adversarios de Fally Ipupa. Con una primera consecuencia espectacular: el incendio indiscriminado de motos, coches y camiones tomó proporciones espectaculares.

#Paris: A large fire has broken out close to the Gare de Lyon railway station in the French capital of Paris. The station has been evacuated.

