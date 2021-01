El entorno de Trump apunta a que podría fundar su propio partido Una delegación de la Cámara baja presentó anoche en el Senado el texto del «impeachment», que de prosperar le inhabilitaría para cargos públicos

Javier Ansorena SEGUIR Corresponsal en Nueva York Actualizado: 26/01/2021 01:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Volveré de una u otra manera». Así fue la despedida de Donald Trump desde la base aérea de Andrews el pasado miércoles, poco después de abandonar la Casa Blanca. Trump desaparecía después en las tripas del Air Force One rumbo a su residencia en Florida.

Es evidente que con el vuelo del avión presidencial hacia el Sur no se iba el «trumpismo», bien calado en el electorado republicano. Y que Trump no se diluirá entre las hordas de jubilados que juegan al golf en Palm Beach. El expresidente no tendrá que volver porque no se ha ido, y su objetivo, como dejó claro durante su cruzada contra lo que él llamó el «robo» electoral, es mantener el poder.