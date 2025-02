Enigma de la guerra en Ucrania: ¿por qué Rusia no emplea su supuesto poderío militar aéreo?

¿Por qué Rusia no ha impuesto aún una apabullante superioridad militar sobre el espacio aéreo de Ucrania?

Doce días después de que comenzase la invasión de Rusia, esta empieza a ser una de las grandes incógnitas del conflicto , sobre todo por ... el desigual balance militar entre las fuerzas aéreas rusas, con más de 300 aviones de combate en la zona y alrededores, y las ucranianas que, sin embargo, parecen haber maximizado su capacidad de defensa antiaérea a la espera de poder recibir cazas de países de la OTAN.

Además, los analistas y militares consultados por ABC están sorprendidas por el escaso uso que la Fuerza Aérea Rusa ha empleado con ausencia de operaciones a gran escala . ¿Incapacidad o estrategia? He ahí el dilema.

«Pues efectivamente podríamos hablar más bien de qué no está pasando. Ha sorprendido sobremanera la escasa participación del poder aéreo ruso en los combates, más allá del lanzamiento de misiles de crucero , y un número limitado de misiones de ataque y apoyo a las tropas en tierra. Se ha visto escasa capacidad para ejercer el control del cielo en Ucrania y sólo los helicópteros han tenido más participación, en maniobras de helitransporte de tropas y apoyo por el fuego», explica el analista de Seguridad y Defensa y experto en aviación Rodrigo Rodríguez Costa .

Restos de un cazabombardero Su-34 ruso derribado por las fuerzas ucranianas ABC

«Probablemente la principal causa es que no fue considerada necesaria su participación masiva en el plan inicial, que comprendía rápidos avances de tropas aerotransportadas y convoyes protegidos por sistemas de defensa aérea en tierra, y una caída rápida del gobierno en Kiev. Si a eso le añadimos la escasa confianza de los mandos de la fuerza aérea en no ser derribados por sus propias fuerzas antiaéreas de misiles tierra-aire (SAM) , el reducido adiestramiento de los pilotos con respecto a sus colegas occidentales, y la escasez de municiones de precisión que se deberían usar para evitar al máximo bajas civiles, tendríamos ya una explicación bastante clara del porqué de su escaso uso hasta ahora», subraya Rodríguez Costa.

Esta situación, dada la información disponible en fuentes abiertas o de inteligencia y verificada, ha posibilitado que Ucrania siga ofreciendo alguna oposición efectiva, aunque ha sufrido ya importantes pérdidas confirmadas.

Desde el RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) el investigador Justin Bronk ofrece una serie de explicaciones que podrían arrojar luz sobre por qué Rusia no está imponiéndose en los cielos y solo han lanzado misiones puntuales de carácter nocturno para minimizar las pérdidas por posibles ataques de Manpads (¡los misiles tierra-aire con rastreador infrarrojo Stinger!) ucranianos.

Todo ello a pesar de la modernización efectuada en la última década por el Ejército ruso con cazas Sukhoi Su-35S, Su-30M y bombarderos Su-34 o con los interceptores Mikoyan Mig-31BM/BSM o los más pequeños Su-25SM para el ataque aire-tierra.

El expresidente ucraniano Petro Poroshenko felicita a un soldado que consiguió derribar a un avión ruso con un sistema de defensa de misiles tierra-aire portátil (Manpad) 9k38 Igla ABC

El investigador del RUSI ofrece unas posibles explicaciones, aunque también pueden ser refutadas.

- Primera posible explicación: los reservan aún. Las flotas de combate aéreo aún se mantienen en reserva a la espera de una nueva fase de la guerra en Ucrania y como elemento disuasorio contra la intervención directa de fuerzas aéreas de países de la OTAN .

«Es poco probable que este sea el caso. Si el Ejército ruso es capaz de realizar operaciones de combate a gran escala para establecer rápidamente la superioridad aérea sobre Ucrania, al no hacerlo, de hecho, está debilitando su valor disuasorio potencial contra las fuerzas de la OTAN en lugar de preservarlo», explica Bronk en un primer informe realizado.

Además, la reputación del Ejército ruso ha salido fuertemente dañada tras esta primera semana de guerra por sus desastres logísticos e imágenes de convoyes desabastecidos. Este hecho «ha dañado seriamente la percepción internacional del poder militar convencional de Rusia, mermando su capacidad de disuasión». Por ello, desde el punto de vista del Estado Mayor ruso y el Kremlin emplear su poderío aéreo tiene todo el sentido ahora para restablecer parte de esta credibilidad perdida.

The downed plane over Kharkiv yesterday was Russian Su-34 https://t.co/fRL4Y1VfJG pic.twitter.com/UQdD5jhc6I — Orhan (@Orxan_012) March 7, 2022

- Segunda posible explicación: no hay suficientes bombas guiadas. El escaso número de cazas rusos que pueden emplear y contar con municiones guiadas de precisión de manera efectiva. De este modo, no se habría utilizado la fuerza aérea para no mermar el estado de infraestructuras críticas o provocado daños laterales en la población

«Sin embargo, dado que esta posibilidad se ha desvanecido rápidamente y las fuerzas rusas se han asentado en un patrón de bombardeos de artillería pesada y misiles de crucero contra múltiples ciudades rodeadas, especialmente Járkov y Mariupol, esta teoría ya no explica la falta de ataques aéreos a gran escala».

«El Kremlin lo está arriesgando todo: contener a la fuerza aérea para evitar pérdidas no tiene sentido en este contexto»

- Tercera posible explicación: no quieren perder los costosos cazas. El mando estaría reservando estos sistemas de defensa (en torno a los 70-100 millones de dólares cada uno) debido a su coste. No querrían asumir el riesgo de las pérdidas.

«Esto tampoco tiene sentido. Las fuerzas terrestres rusas han perdido cientos de tanques modernos, vehículos blindados de transporte de personal, sistemas de defensa aérea de corto y mediano alcance y miles de tropas, incluido un número desproporcionado de paracaidistas de élite y fuerzas especiales en una semana. La economía rusa está siendo ahogada rápidamente por sanciones paralizantes, y el liderazgo ruso ha quemado sus redes de influencia y alianzas cuidadosamente desarrolladas en toda Europa y el resto del mundo. En resumen, el Kremlin lo está arriesgando todo: contener a la fuerza aérea para evitar pérdidas no tiene sentido en este contexto».

- Única explicación viable: incapacidad del mando para llevar a cabo grandes operaciones aéreas. «El patrón continuo de actividad sugiere una conclusión más significativa: que la fuerza aérea rusa carece de la capacidad institucional para planificar, informar y volar complejas operaciones aéreas a escala».

Esto se explicaría por el hecho de que los rusos están acostumbrados y adiestrados en formaciones aéreas pequeñas: «cuando se han visto diferentes tipos de aeronaves operando juntas, por lo general sólo han formado dos parejas como máximo». Esto significa que sus comandantes operativos tienen muy poca experiencia práctica sobre cómo planificar, informar y coordinar operaciones aéreas complejas que involucran decenas o cientos de activos en un entorno aéreo de alta amenaza.

Helicóptero de ataque Kamov Ka-52 en imágenes facilitadas por el Ministerio de Defensa ruso ABC

Además, el hecho de que los adiestramientos sean menores (horas) que en los países de la OTAN, la carencia de simuladores modernos o el pilotaje en menos horas efectivas de vuelo en misiones más rutinarias y con condiciones meteorológicas 'estériles' a efectos de prepararse para lo peor hacen que los mandos rusos prefieran no arriesgar por el momento en el escenario ucraniano.

Existe también la amenaza de los sistemas de defensa antiaérea portátiles Manpads (además de los Stinger también los Igla de origen soviético que emplea Ucrania), cuyo número en manos ucraniana ha aumentado tras la llegada de armas procedente de países de la OTAN.

Precisamente, fuentes fiables en redes sociales ya han advertido el derribo de once aviones rusos en el conflicto, destacando 4 cazas Su-34 entre ellos.

También fueron derribados once helicópteros y dos aviones no tripulados , campo este último en el que no destacan aún las fuerzas armadas rusas que emplean fundamentalmente el Orlan-10, de observación y reconocimiento para planificar las operaciones terrestres de artillería.

¿Falta de operatividad en misiones de alta cualificación o se está reservando para una nueva fase de la guerra? He ahí un enigma sin resolver en esta guerra en Ucrania respecto al supuesto modernizado ejército ruso.