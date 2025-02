Hacia Odesa sin exclusión aérea

Pedro Pitarch, general (R), exjefe de la Fuerza Terrestre 07/03/2022

Asegurado Jersón, el Ejército ruso en el sur de Ucrania prosigue su marcha en el noroeste de Crimea, atacando las posiciones ucranianas en Mykolaiv. Esta ciudad (de alrededor de 500.000 habitantes), a caballo del río Bug meridional, constituye un obstáculo intermedio a la progresión ... de las fuerzas rusas por la dirección Jersón―Odesa. Si Mykolaiv no cayese pronto, podría ser desbordada en función del interés del Estado Mayor General ruso por incrementar o no el ritmo de avance de sus fuerzas. Quedarse en el mero asedio no parece aconsejable porque incrementaría, sin ventaja alguna, la pesada bolsa de frenos que están lastrando la potencia de combate rusa.

Análisis Pitarch (4 de marzo) | ‘Susto’ nuclear en el codo del Dniéper Por otra parte, cuando la OTAN no puede/quiere que las fuerzas aliadas entren en combate directo con las rusas , carece de sentido la pretensión de algunos de que la Alianza declare los cielos ucranianos como zona de exclusión aérea. Porque implementar ésta supondría combate aéreo y, consiguientemente, la entrada en guerra de la OTAN contra Rusia. Situación de la guerra en Ucrania Área separatista de Donest y Lugansk Áreas controladas por los rusos Ningún avión vuela por el espacio aéreo ucraniano salvo los aparatos rusos Ataques / contraataques Rusos Despliegue ruso Ucranianos Movimiento tropas rusas Blindados 23 marzo RUSIA BIELORRUSIA Sumy Chernígov Kupiansk Rubizhne Chernóbil Járkov Izyum Lozova Kiev Rivne Donetsk Dnipro Yitomir Lutsk UCRANIA Mariúpol Zaporizhiye Leópolis Vinistia Berdyansk Melitopol Ivano-Frankvisk Mykolaiv Jerson Moldavia Odesa Crimea Rumanía Anexionada en 2014 Zmeiniy Mar Negro 200 km Fuente: Elaboración propia / ABC Situación de la guerra en Ucrania Área separatista de Donest y Lugansk Áreas controladas por los rusos Ataques / contraataques Rusos Despliegue ruso Ucranianos Movimiento tropas rusas Blindados 23 marzo RUSIA BIELORRUSIA Kiev UCRANIA Moldavia Crimea Rumanía 200 km Mar Negro RUSIA BIELORRUSIA Rubizhne Sumy Kupiansk Chernígov Chernóbil Járkov Izyum Lozova Kiev Yitomir Dnipro Donetsk UCRANIA Mariúpol Zaporizhiye Berdyansk Vinistia Melitopol Mykolaiv Jerson Moldavia Odesa Crimea Zmeiniy Rumanía Mar Negro 200 km Fuente: Elaboración propia / ABC Pedro Pitarch , 7 de marzo de 2022

