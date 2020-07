La embajada de China desmiente a uno de sus asesores, que señaló a España como origen de la pandemia

La embajada de China en Madrid ha negado a través de un comunicado que Pekín haya intentado responsabilizar a España del comienzo de pandemia del coronavirus, después de que la semana pasada trascendiera esa posibilidad por las declaraciones de un asesor de Pekín recogidas por el diario británico The Telegraph, una información de la que se hizo eco ABC.

En el texto, publicado en el perfil de la red social Twitter de la legación diplomática, se afirma que la información es «completamente falsa», sosteniendo que la postura China es dar espacio a «científicos e investigadores» para que aclaren cómo se originó una pandemia que ha puesto en jaque al mundo.

Sin embargo, el comunicado no explica por qué Wang Guangfa, asesor senior del Gobierno chino, afirmó que los investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) deberían visitar España, para investigar si el virus se originó aquí y no en la megalópolis de Wuhan, tal y como informaba The Telegraph el viernes, a partir de sus declaraciones en Global Times a finales de junio.

Con sus palabras, Guangfa recordaba una controvertida investigación publicada por la Universidad de Barcelona, que detectó la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales de la ciudad en marzo de 2019, mucho antes de que se detectase el brote en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre.

Recordando la realidad de esta acusación, el corresponsal de ABC en Pekín, Pablo M. Díez, ha sacado a la luz las palabras de Guangfa en Global Times, en respuesta a la embajada de China en Madrid en Twitter: «La presencia del virus en las aguas residuales nos ofrece una pista sobre la existencia del virus en España antes de que China informara sobre su primer paciente con Covid-19», dijo el experto a ese medio, bajo control estatal.

Gracias por la aclaración. La noticia recoge declaraciones del experto Wang Guangfa al @globaltimesnews: "The presence of the virus in the sewage offers us a clue about the existence of the virus in Spain before China reported its first COVID-19 patient". https://t.co/WdwST0hGip