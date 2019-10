La UE duda si conceder el aplazamiento del Brexit ante el caos en Londres

En los anales del Consejo Europeo figurará la comunicación del primer ministro británico Boris Johnson, pidiendo por un lado una prórroga del plazo de ejecución del Artículo 50 y por otra aconsejando que esa petición sea denegada. La carta oficial sin firma fue recibida poco antes de la medianoche del sábado al domingo, según consta en el mensaje en redes sociales del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, que inmediatamente convocó una reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) también en un inusual horario dominical. Esa reunión duró apenas 15 minutos a media mañana de ayer y su decisión fue, a groso modo, dejar de lado por ahora lo que dice esa carta y esperar acontecimientos, a pesar de que el tiempo va comprimiendo poco a poco las distintas opciones.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit