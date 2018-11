Una diputada socialista de Portugal se pinta las uñas en el pleno de los Presupuestos Isabel Moreira desata la polémica con una imagen que retrata la autocomplacencia del Gobierno de António Costa

Transcurren los días y la polémica no hace más que crecer en Portugal a causa de las imágenes de la agencia Reuters que mostraban a la diputada socialista Isabel Moreira pintándose las uñas mientras arrancaba uno de los momentos culminantes del año parlamentario: la discusión de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El gesto no solo ha levantado una ola de indignación, también se interpreta como un termómetro del grado de autocomplacencia que sacude al Gobierno de António Costa, de momento ajeno a la controversia e inmune al aluvión de críticas recibidas.

«Es una vergüenza para el socialismo portugués que se difunda una imagen de estas características», reza uno de los múltiples comentarios en las redes sociales, donde proliferan frases del tipo: «Demuestra una falta de respeto hacia los ciudadanos», «¡Qué soberbia!» o «Resulta impresentable».

«No me arrepiento de nada»

El caso es que Moreira, independiente adscrita a las filas socialistas, no ha hecho más que arrojar leña al fuego al proclamar: «Pues no me arrepiento de nada. Es más, volvería a hacerlo».

¿Cómo es posible que el primer ministro no haya tomado cartas en el asunto? La oposición conservadora, dividida en tres partidos (PSD, CDS y Alianza), pone el grito en el cielo al hilo de las protestas de la gente anónima: «Señora Moreira, usted no tiene vergüenza», «Usted no es una diputada, es una miss de las pinturas»,«Por favor, márchese de ahí si no quiere prestar atención a la sesión parlamentaria».

Y todo después de la remodelación del gabinete socialista, producida tras el oscuro asunto del robo de material militar en la base abandonada de Tancos, que se llevó por delante al ex ministro luso de Defensa, Azeredo Lopes.

Le sustituyó en el cargo Joao Gomes Cravinho, hasta ahora embajador, y a partir de ahí comenzó un trasiego de carteras: Graça Fonseca se hizo cargo de Cultura, Pedro Siza Vieira, de Economía y Marta Temido, de Sanidad.