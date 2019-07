El desfile del 4 de Julio en Washington, en directo

ABC, David Alandete Washington Actualizado: 04/07/2019 18:55h

18.54España tuvo un papel crucial en la independencia de Estados Unidos. Estas son las razones por las que EE.UU. borró de su historia esta decisiva contribución a su emancipación de Gran Bretaña. Por César Cervera.

18.51El coste estimado del despliegue militar y la preparación de las celebraciones del 4 de julio será de más de dos millones de euros, que el servicio nacional de parques compensará aumentando precios a determinadas instalaciones. El tráfico aéreo en el aeropuerto de Washington deberá cerrarse en dos ocasiones en la jornada de hoy.

18.45Un grupo de veteranos de guerra críticos con Trump ha comenzado a dar en Washington camisetas con el nombre del barco USS McCain, cuyo nombre la Casa Blanca cubrió durante una visita de Trump a Japón. Trump mantenía una vieja enemistad con McCain antes de que este muriera el año pasado y no fue invitado a su funeral.

How are you celebrating #July4? @CODEPINK has brought out the big baby for the day. Cone on down to the national mall in DC and join us pic.twitter.com/4z9cvHOFgi