NATIONAL CENTER FOR MISSING OR EXPLOITED CHILDREN

El FBI confirma que el adolescente encontrado no es Timmothy Pitzen, desaparecido desde 2011 El joven en cuestión tiene 23 años y cuenta con un historial de vandalismo y robos

El adolescente encontrado en Illinois y que decía ser Timmothy Pitzen, un niño desaparecido en 2011 cuando tenía seis años, no es el chico desaparecido, tal como ha confirmado el FBI.

Brian Michael Rini, de 23 años, le dijo a la policía de la ciudad de Newport en Kentucky que había escapado de unos secuestradores y que era Timmothy, que ahora tendría 14 años, creando durante unas horas «unas altas expectativas por el posible retorno del niño desaparecido» según ha explicado Todd Lindgren, portavoz del FBI.

Timmothy fue visto por última vez cuando su madre lo recogió del colegio y más tarde se suicidó. Lindgren ha confirmado que tras realizar un análisis de ADN los resultados han demostrado que el chico encontrado era Rini.

«Los cuerpos de seguridad no han olvidado, y no olvidarán, a Timmothy, y esperamos que algún día pueda reunirse con su familia», han explicado desde el FBI. «Desafortunadamente, ese día no ha podido ser hoy».

La tia de Timmothy, Karla Jacobs, ha pedido compasión para Brian Michael Rini y ha dicho que «saben que en algún lugar debe estar Tim y que no pararán de buscarle, de quererle y de rezar por él», así como ha pedido que «todos se unan a la familia de Timmothy para rezar por el joven que decía ser el pequeño».

Los registros han mostrado que Rini salió el 7 de marzo de un centro de rehabilitación, tras pasar 14 meses recluido por actividades de vandalismo y robos.