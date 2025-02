¿Cómo ayudar a Ucrania desde España?: estas son algunas de las ONG que buscan donaciones

Ante la guerra en Ucrania se ha despertado una ola de solidaridad entre los españoles. Tiendas convertidas en almacenes de materiales de primerna necesidad para mandar a la frontera, voluntarios que acuden en sus propios coches a recoger refugiados… Existen muchas maneras de ayudar de forma activa a los ciudadanos ucranianos y las ONG también están trabajando para colaborar con los afectados del conflicto.

Según los últimos datos de ACNUR, más de tres millones y medio de refugiados han salido de Ucrania. Es el mayor éxodo de personas refugiadas en Europa desde la II Guerra Mundial. Se calcula que esta cifra llegará a 4 millones de personas. Además de los refugiados que salen del país, se estima que 12 millones de personas dentro de Ucrania necesitan ayuda humanitaria urgente.

Por eso, desde el comienzo de la invasión, la organización ha prestado ayuda y ha situado esta emergencia en el nivel 3, el más alto que dispone. Aunque atiende desde 1994 en este territorio, ahora mismo trabaja sobre el terreno en Ucrania, Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia o Rumanía, junto con personas refugiadas y desplazadas forzosas, en coordinación con las autoridades de estos países.

ACNUR

ACNUR avisa en su propia web de que no están recogiendo ayuda en especie y que lo que más necesitan es apoyo económico para financiar y adaptar la respuesta según se requiera en cada momento. Por eso facilitan esta dirección ayudaucrania.com en la que se puede escoger si se quiere donar mensualmente, con un importe desde 11 euros, o de forma puntual desde 60 euros, cuya ayuda incluiría colchones y mantas para tres personas.

Cruz Roja

Este mismo sistema presenta Cruz Roja, aunque en la parte de captación de fondos, tanto la parte mensual como puntual parten de los 30 euros. También ofrece la posibilidad de donar a través de Bizum al 33512, SMS o por una transferencia. La ONG trabaja en la región del Donbass desde el inicio del conflicto, atendiendo a la población civil, suministrando artículos de primera necesidad, asistencia sanitaria, o trabajando para restablecer servicios esenciales , como el abastecimiento de agua.

Además, ha creado un formulario para la población ucraniana residente en España para que puedan localizar a familiares con quienes se haya perdido el contacto desde que se empezó el conflicto.

Cáritas

Cáritas también está ofreciendo toda la ayuda posible y desde que empezó la guerra ha atendido a más de 224.000 personas. El sistema para recaudar fondos también puede ser a través de su página web, un número de cuenta, un Bizum al 38191 o un SMS.

Aldeas Infantiles

Aldeas Infantiles ha creado del mismo modo su propio Plan de Respuesta de Emergencias en Ucrania con el que pretenden atender a 45.000 personas en el país con el objetivo de p revenir la separación familiar durante los desplazamientos y proveer de refugio, alimentos, productos de higiene y apoyo psicológico a las familias y a los niños que lo necesiten. Esta organización permite donar a la cuenta bancaria destinada para recabar ayuda para este conflicto o con el sistema de captación de fondos muy parecido a los anteriores.

Unicef y Save the Children también han lanzado sus campañas para donar a través de sus propios portales web. Son muchas las organizaciones que están abriendo diferentes sistemas de donaciones para ayudar a los ciudadanos ucranianos. No obstante, ante esta avalancha de solidaridad, también hay que tener cuidado con las estafas y es necesario asegurarse de que el método de pago no es fradulento.

De hecho, hace tan solo unos días, la propia Cruz Roja ha alertado sobre un fraude en el que piden en su nombre dinero en efectivo para Ucrania. Desde la ONG advierten que nunca piden dinero en los domicilios para ningún tipo de causa.