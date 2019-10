Brexit Las claves para entender el enésimo enredo del Brexit Hasta aquí nuestro relato de lo sucedido hoy en la histórica sesión de la Cámara de los Comunes. Este es el resumen de la jornada

ABC Actualizado: 19/10/2019 19:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

DERROTA DE JOHNSON Y NUEVO RETRASO DEL BREXIT. En la sesión de hoy, histórica por celebrarse en sábado, estaba previsto que se sometiese a votación el acuerdo alcanzado por Boris Johnson con la Unión Europea. Esa votación no ha llegado a celebrarse, por la presentación de una enmienda, presentada por un excargo de Cameron, Oliver Letwin, que de salir adelante obligaba de facto a aplazar de nuevo el Brexit. La enmienda Letwin fue aprobada por 322 votos a favor y 306 en contra, en un duro revés para el primer ministro.

BORIS JOHNSON SE NIEGA A PEDIR EL APLAZAMIENTO. La llamada Ley Benn, iniciativa laborista aprobada en su día para frenar un Brexit sin acuerdo, obliga a que si no hay un acuerdo cerrado antes de las 11 de la noche del 19 de octubre (medianoche en España), el primer ministro tendrá que escribir a Bruselas para pedir un nuevo aplazamiento de la salida. Sorprendentemente, Johnson ha dicho taxativamente esta tarde en el Parlamento que él no negociará una nueva extensión. ¿Incumplirá por tanto la ley que le obliga a pedir la prórroga? La respuesta esta noche. Corbyn, el líder laborista, le ha exigido que cumpla la ley y los nacionalistas escoceses le advierten que puede acabar encausado si no lo hace.

LOS CONSERVADORES QUIEREN QUE SE VOTE EL ACUERDO DE SALIDA ESTE MISMO LUNES. Así lo ha dicho su jefe de filas en el Parlamento, el eurófobo Rees-Mogg. Pero el presidente de la cámara, el speaker John Bercow, ya ha dicho que impedirá esa votación.

MANIFESTACIÓN EUROPEÍSTA FRENTE AL PARLAMENTO. Mientras se celebraba la sesión parlamentaria, una enorme manifestación europeísta discurrió por las calles de Westminster. Los organizadores, People's Vote, una campaña que aboga por un segundo referéndum, aseguran a ver reunido a un millón de personas.

ACOSO CALLEJERO A LOS MINISTROS. A la salida del Parlamento, varios ministros tories que salían caminando se vieron increpados y acosados por simpatizantes europeístas y la policía los tuvo que escoltar.