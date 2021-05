Las cifras que deja la escalada bélica entre Israel y Hamás Al menos 232 palestinos muertos entre ellos 65 menores, y 1.900 heridos, según las autoridades gazatíes En Israel, los cohetes palestinos mataron a 12 personas

Las sirenas antimisiles ya no sonarán en Israel. Y no habrá más lanzamiento de cohetes desde Gaza. La tranquilidad ha llegado este viernes a la Franja tras más de once días de sangrientos enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hamás con la entrada en vigor del alto el fuego que reclamaba la comunidad internacional y en la que Egipto ha tenido un papel mediador fundamental. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado un balance de la operación 'Guardián de los Muros', el saldo fue de al menos 232 palestinos muertos entre ellos 65 menores, y 1.900 heridos, según las autoridades gazatíes. En Israel, los cohetes palestinos mataron a 12 personas, entre ellas un niño de cinco años, una adolescente y un soldado, e hirieron a otras 355, según la policía.

La abuela y los familiares de tres niños de la familia Al-Tanani, asesinados en un ataque israelí, lloran sobre sus cuerpos - AFP

Bombardeos israelíes

El Ejército israelí en sus bombardeos destruyó más de 100 km de túneles conocidos como 'Metro' y decenas de edificios, uno de ellos el 'Al Yalá' ubicado en Gaza en el que se encontraban las oficinas de los medios internacionales como la agencia estadounidense de noticias Associated Press y la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. Benjamín Netanyahu defendió como «perfectamente legítimo» el ataque contra el edificio con oficinas de prensa. Pero los misiles israelíes también han golpeado las casas de Yehia Sinwar, ‘número uno’ del movimiento islamista, y su hermano Mohamed, aunque no se encontraban allí en esos momentos. También dispararon contra las residencias del 'número dos' de la organización y adjunto de Sinwar, Yalil al Haya, y la del jefe de operaciones especiales, Raed Saad.

Una bola de fuego estalla desde la Torre Jala cuando es destruida por un ataque aéreo de Israel - AFP

El único laboratorio de la Franja que realizaba pruebas de Covid sufrió daños importantes tras un bombardeo israelí lo que obligó a cerrar sus puertas y cesar completamente su actividad.

Vista general del edificio del Ministerio de Salud Palestino dañado gravemente por un bombardeo israelí - AFP

Los misiles alcanzaron también las principales instalaciones para la fabricación de cohetes, un banco y una sede de inteligencia. El Ejército también eleva a 160 el número de milicianos abatidos, entre ellos ingenieros, expertos en producción de cohetes y comandantes veteranos que serán difíciles de reemplazar.

Humo tras un ataque aéreo israelí a un edificio vinculado al movimiento Hamás, el complejo Ansar - AFP

Las bombardeos más mortales se han desarrollado sobre la ciudad de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, y los campamentos de Nuseirat y Al Bureij. Medios palestinos informaron que los bombardeos en distintos puntos de Ciudad de Gaza, como en la calle Saftawi, provocaron la destrucción de viviendas.

Cohetes palestinos

Las facciones palestinas, Hamás y la Yihad Islámica, lanzaron más de 4.400 cohetes hacia Israel, la mayoría al sur y centro del país. Según el Ejército más del 90% de los proyectiles fueron interceptados por la cúpula de hierro israelí desde el enclave palestino. Del total de disparos, unos 600 fueron fallidos y cayeron dentro del mismo enclave, pero la gran mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa.

La cúpula de hierro intercepta cohetes disparados por Hamás hacia el sur de Israel - AFP

La cantidad de cohetes fue similar a la empleada en las siete semanas que duró la operación de 2014.

Refugiados

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, dice que unas 75.000 han abandonado sus hogares en la Franja de Gaza para escapar de los bombardeos israelíes y de ellos, unos 47.000 han buscado refugio en 58 escuelas de la UNRWA, mientras que otros 28.700 están en domicilios particulares.

Una mujer palestina desplazada limpia el suelo de una de las aulas destinadas para familias de acogida que huyeron de Gaza por seguridad - AFP

La ONU espera que se cumpla la tregua para poder llevar bienes esenciales a la Franja, un territorio en el que viven alrededor de dos millones de personas y cuyos accesos controla Israel. En este sentido, ha planteado corredores humanitarios y ha instado a todas las partes a respetarlos. La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que, de nuevo, se les ha denegado una autorización para trasladarse de Israel a Gaza.