Un centenar de ONG de la salud exigen a Maduro que no persiga a quienes denuncian el estado de los hospitales Detenido un conocido periodista que informó de la extensión del coronavirus en las redes sociales

Ludmila Vinogradoff Caracas Actualizado: 23/03/2020 02:11h

Los casos infectados de coronavirus, 70 venezolanos hasta este sábado, se propagan con menor intensidad que la censura chavista. El periodista Darvison Rojas y sus padres fueron detenidos ayer por los «escuadros de la muerte» (FAES), además de cuatro trabajadores de la salud de Táchira y Monagas por la Policía militar (DGCIM).

Más de 100 ONG organizaciones no gubernamentales emitieron además ayer un comunicado en el que exigen al régimen de Nicolás Maduro el respeto de derechos humanos a trabajadores del sector de la salud y el «cese de la persecución, vigilancia, hostigamiento y acoso contra personal de hospitales y dirigentes que denuncien la situación del sistema de salud venezolano«.

Igual ocurre con los gremios de la prensa, Sindicato Nacional de Periodistas (SNTP) y Colegio Nacional de Periodistas (CNP), que se han pronunciado contra la persecución y la detención de los afiliados por informar y decir la verdad sobre la pandemia en el país, lo que no ha gustado al régimen que ha intentado aplicar la mordaza a sus miembros.

Ayer le tocó el turno al periodista Darvison Rojas por informar en las redes sociales sobre las cifras de los infectados. Agentes policiales encapuchados y vestidos de negro, creados por Maduro, de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) irrumpieron violentamente en la residencia de la familia Rojas, llevándose al reportero y sus padres. Los encapuchados «e llevaron cuatro computadoras, les dije que no se llevaran las mías porque soy docente y por el Covid-19 estoy trabajando de forma virtual con los estudiantes y me dijeron que no era su problema», contó la madre al ser liberada pocas horas después de la arbitraria detención junto a su esposo herido por los golpes que le propinaron en la cabeza.