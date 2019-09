Un británico increpa a Boris Johnson en la calle: «Deberías estar negociando en Bruselas, no aquí»

A juzgar por las últimas noticias, y salvo que guarde un as en la manga desconocido para el público, la cosa no pinta bien para Boris Johnson. Doblemente derrotado, el «premier» ha sido frenado en la Cámara de los Comunes, donde los diputados han evitado un Brexit sin acuerdo y la convocatoria, por el momento, de elecciones.

El descontento con el primer ministro no se vive solo en el Parlamento. Aunque las encuestas dicen que Johnson ganaría las elecciones con un 35% de los votos, muchos ciudadanos también han expresado su indignación con la deriva del país. Ayer, por ejemplo, la BBC publicó un vídeo donde el «premier» se enfrentaba a un ciudadano, que le espetaba con rabia que lo que debería estar haciendo es estar «en Bruselas», para negociar el Brexit.

‘You should be in Brussels negotiating, but you’re here in Morley in Leeds.’



Extended footage of a man speaking with Boris Johnson in Leeds, amid an interview with @bbclaurak. https://t.co/kpdMMQdDIa