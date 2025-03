Borrell tiende la mano a Maduro sin cambiar la posición de la UE

El alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell , ha decidido arriesgarse haciendo una concesión a la dictadura venezolana y ha anunciado que enviará una misión de observación electoral a las elecciones municipales que han sido convocadas para el 21 de noviembre. Los portavoces de Borrell aclararon ayer que «en ningún caso nuestra política sobre Venezuela ha cambiado» y que «observar las elecciones no quiere decir que hemos modificado nuestra política sobre Venezuela y nuestras demandas a este país».

La decisión europea se ha hecho oficialmente a petición del Consejo Nacional Electoral venezolano , cuya reforma para convertirlo en un organismo independiente del poder ejecutivo es una de las exigencias europeas que aún no se ha llevado a cabo, y además mantiene entre sus dirigentes a varias personalidades sancionadas por la UE. Oficialmente en verano estuvo en Caracas una misión técnica que debía verificar si existían condiciones mínimas para la observación electoral, pero su informe no se ha hecho público. Fuentes europeas atribuyen esta decisión también a los progresos en las negociaciones entre el régimen y la oposición en México, a pesar de que no ha habido avances en asuntos esenciales y los representantes de la dictadura mantiene posiciones poco favorables al acuerdo, como insistir en que Alex Saab , actualmente detenido en Cabo Verde y pendiente de ser extraditado a Estados Unidos, es «miembro plenipotenciario» de la delegación.

El factor que más ha pesado ha sido sin embargo que una parte de la oposición ha decidido participar en estos comicios, por lo que Borrell parece tener la esperanza de que la misión podría favorecer la entrada de dirigentes no vinculados a la dictadura en instituciones locales, para estimular la apertura del régimen. Otros dirigentes opositores señalan por contra que a estas alturas ni siquiera se ha renovado el padrón electoral para tener en cuenta que una parte no desdeñable de los electores han huido del país y no podrán votar, pero aún figuran inscritos. La ley electoral venezolana no contempla la figura de la observación electoral.

La decisión se ha tomado también en ausencia del apoyo del Parlamento Europeo, que es la institución que tradicionalmente envía una delegación de eurodiputados para complementar las misiones de observación electoral. Pero Borrell ha designado a la eurodiputada socialista portuguesa Isabel Santos como encargada.

Una de las cuestiones que figuraba en la primera línea de la posición europea que defiende Borrell era la de favorecer la llegada de ayuda humanitaria a la población, pero el asunto ha desaparecido por completo.

