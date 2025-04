Boris Johnson, obligado a aislarse en la víspera de su ‘día de la liberación’

Boris Johnson verá desde el confinamiento su ansiado ‘ día de la liberación ’. Pocas cosas podrían haberle ido peor al primer ministro en su empeño de mantener esta jornada como la de la desescalada definitiva del Reino Unido, pese al auge de contagios de coronavirus, que haber sido obligado a aislarse la víspera tras haber mantenido contacto con un ministro positivo en la PCR.

Obligado es un término que se ajusta bastante bien al caso. Porque al principio, el ‘premier’ y su ministro de Finanzas, Rishi Sunak , también en la misma situación, anunciaron su propósito de participar en un «programa piloto» que les permitiría trabajar con cierta normalidad, aunque bajo supervisión médica. Según relató Sunak, se trataba de un plan de «prueba y rastreo bastante restrictivo» que únicamente les habría dejado trabajar en «asuntos gubernamentales esenciales». No hubo más precisiones sobre el expermiento ni cuándo se había diseñado. Un portavoz se limitó a señalar que los dos políticos evitarían la cuarentena completa gracias a que «participan en un programa piloto de testeo diario» y no sería necesario que abandonasen Downing Street .

El anuncio provocó una auténtica oleada de críticas desde la oposición, ya de por sí en alerta ante el ‘Freedom Day’. Reino Unido vive una situación sensible como consecuencia de los aislamientos que el aumento de los contagios genera y una parte notable de los británicos considera que ahora se agravará.

A partir de este lunes Inglaterra reabrirá el ocio nocturno y suspenderá medidas sanitarias como la de llevar mascarilla

A partir de este lunes, Inglaterra reabrirá el ocio nocturno y suspenderá medidas sanitarias como la de llevar mascarilla, mantener una distancia de seguridad o controlar el número de miembros en una reunión laboral o entre familiares o amigos. Para muchos, el caos cuando casi dos millones de trabajadores se encuentran de baja o aislados por haber estado en contacto con un positivo, y eso sin eliminar las restricciones.

A la vista del enfado, el «programa piloto» desapareció rápidamente de escena. Tanto Johnson como su ministro de Finanzas anunciaron que cumplirán estrictamente la cuarentena hasta el 26 de junio. «Analizamos brevemente la idea de una participación en el programa piloto, pero creo que es mucho más importante que todos sigan las mismas reglas», argumentó el primer ministro acatando el aislamiento obligatorio. Permanecerá recluido en la residencia campestre de Chequers, al noroeste de Londres, utilizada por los jefes de Gobierno. Desde allí, Johnson, que padeció el Covid-19 en abril de 2020 y hubo de ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos , «continuará llevado adelante reuniones con los ministros a distancia». Rishi Sunak también asumió la cuarentena en unas declaraciones donde reconoció que «incluso la mera sensación de que las reglas no son las mismas para todos es un error». «Con ese fin, me aislaré como de costumbre y no tomaré parte en el piloto», concluyó.

Crisis política y de imagen

El ‘premier’ y su ministro de Finanzas estuvieron reunidos la semana pasada con su homólogo de Salud, Sajid Javid , quien anunció el sábado haber contraído el coronavirus. El servicio público de Salud les avisó posteriormente de este hecho para que adoptasen las medidas necesarias.

Su aparente intento de ignorar el confinamiento ha ensombrecido la reapertura de Inglaterra más de un año después de la pandemia y desatado una crisis política y de imagen pública. Entre los críticos, hay quien considera que Johnson intentaba evitar la rocambolesca imagen de recibir desde el encierro el ‘día de la liberación’, una apuesta en la que ha depositado su peso político, pero que suscita grandes inquietudes entre los médicos y los científicos por su coste en contagios.

El sábado se produjeron 54.000 infecciones y muchos empiezan a ver factible que, sin las restricciones elementales, alcancen los 100.000 cada día como predicen los modelos barajados por el propio Gobierno. También alertan de la posibilidad de que haya hasta 2.000 muertes diarias.