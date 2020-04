Boris Johnson abandona la unidad de cuidados intensivos Un portavoz de Downing Street, su despacho oficial, subrayó que el jefe de Gobierno mantiene un «ánimo extremadamente bueno»

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha salido de la unidad de cuidados intensivos a la que fue traslado el lunes, después de haber sido ingresado en un hospital de Londres el domingo. «El primer ministro ha sido trasladado esta tarde de cuidados intensivos a sala, donde recibirá una estrecha vigilancia durante la fase inicial de su recuperación», reza un comunicado de Downing street, que añade que el premier «está de muy buen humor».

Jonhson dio positivo en el test de coronavirus el pasado 27 de marzo, pero tras diez días aislado y trabajando desde su vivienda, por recomendación médica fue ingresado en el hospital St. Thomas del centro de la capital al continuar con síntomas, sobre todo, fiebre alta. Aproximadamente 24 horas después fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos por un empeoramiento de su condición. No obstante, fuentes del gobierno se apresuraron a explicar que su estado no era grave y que su traslado era una precaución en caso de que Johnson necesitara en algún momento un ventilador para respirar, algo que no fue necesario. Su condición durante estos tres días ha sido estable y se ha encontrado de buen humor e incluso se sentó en su cama. Un portavoz de Downing street declaró, desmintiendo algunos rumores que empezaban a circular tras su ingreso, que el primer ministro no había desarrollado neunomía.

Fue el propio Johnson quien desde que diera positivo y hasta antes de ser trasladado a la UCI quien mantuvo actualizada la nación sobre su estado a través de varios post y vídeos grabados con su móvil publicados en su cuenta de Twitter. También en la red social su prometida, la periodista Carrie Symonds, anunció que había estado aislada en la casa de la pareja al sur de Londres, con síntomas de la enfermedad que la tuvieron en cama durante una semana. Symonds está embarazada de seis meses.

Desde el lunes, quien ha estado al mando del Gobierno es Dominic Raab, ministro de Exteriores y primer secretario de Estado, a quien Johnson designó desde el principio de la crisis por la pandemia como su sustituto en caso de que cayera enfermo y por tanto, incapacitado temporalmente para seguir liderando la crisis y presidiendo las reuniones del comité Cobra que gestiona la situación de emergencia.